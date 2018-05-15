مصنع بتروكيماويات بشراكة «أدنوك» و«سيبسا»

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، أمس توقيع اتفاقية تطوير مشروع مع شركة سيبسا الإسبانية، لتشييد مصنع مشترك جديد عالمي المستوى لإنتاج مادة الكيل البنزين الخطي في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات التابع لأدنوك.

ويعد هذا المشروع من ضمن المبادرات التي أعلنت عنها أدنوك والتي تهدف من خلالها إلى تطوير قدراتها وتوسيع عملياتها في التكرير والبتروكيماويات بما يدعم استراتيجيتها الجديدة في هذا المجال. يأتي إبرام الاتفاقية في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم في نوفمبر الماضي بين أدنوك وسيبسا بهدف تقييم فرص إنشاء مصنع لإنتاج الكيل البنزين الخطي في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات.

دمج

وعقب إتمام دراسة الجدوى للمشروع وإثبات نجاحه وجدواه الاقتصادية، أصبح الآن مؤهلاً للبدء بمرحلة التصاميم الهندسية الأولية، حيث سيتم دمج مصنع إنتاج الكيل البنزين الخطي بالكامل ضمن مجمع أدنوك للتكرير، مما يمكنه من تأمين المواد الخام من الكيروسين والبنزين والاستفادة من مجموعة المرافق والخدمات المتوفرة في مجمع الرويس ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع عند اكتمال إنشائه ودخوله حيز التشغيل 150 ألف طن من الكيل البنزين الخطي.

وتُعد سيبسا شركة إسبانية متكاملة للنفط والغاز مملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار في أبوظبي وتمتلك سيبسا خبرة تزيد عن 5 عقود في إنتاج الكيل البنزين الخطي، علاوةً على خبراتها في التسويق وتوظيف التقنيات الرائدة لتوفير أفضل نسب استهلاك للمواد الخام وضمان أفضل معدلات الأداء في مجال السلامة. ويعد الكيل البنزين الخطي المادة الخام الأكثر استخداماً في صناعة المنظفات المنزلية والصناعية القابلة للتحلل عضوياً وكذلك الصابون.

وقال عبد العزيز عبد الله الهاجري، مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»: «سعداء بالمضي قدما ًفي شراكتنا مع»سيبسا«من خلال وحدتها الخاصة بالكيماويات لتطوير مصنع جديد لإنتاج مادة الكيل البنزين الخطي في الرويس. وفيما نواصل توسيع نطاق أعمالنا في التكرير والبتروكيماويات وزيادة إنتاجنا وتعزيز قدراتنا في تكرير النفط الخام سنتمكن من زيادة وتنويع عدد المنتجات ومجالات وجوانب الأعمال الجديدة التي يمكن أن نوفرها في هذا الإطار. وسيتيح تطوير المصنع الجديد توفير مجموعة من خافضات التوتر السطحي في مجمعي الرويس الجديدين للمشتقات البتروكيماوية والصناعات التحويلية، والتي ستسهم في تنويع عدد ونوع الصناعات التي يتم تطويرها هناك، ما يساهم في خلق منظومة موسعة ومتطورة للبتروكيماويات في دولة الإمارات».

فرص

وقال بيدرو ميرو، الرئيس التنفيذي لشركة «سيبسا»: «يؤكد إنشاء المجمع الحديث على التزامنا بمواصلة تطوير عملياتنا الدولية كجزء من نموذج أعمالنا المتكامل. ونحن سعداء بتعاوننا مع أدنوك في العديد من أعمالنا مثل الكيماويات والتنقيب والإنتاج والتجارة كما أننا على ثقة بأن المستقبل سوف يجلب لنا المزيد من الفرص للنمو معاً. وسيعزز مجمع الرويس للبتروكيماويات مكانتنا الرائدة في تكنولوجيا الكيل البنزين الخطي وعمليات الألكلة، التي تم تطويرها بالاشتراك مع شركة»يو أو بي«، وسيضيف إلى مصانعنا في إسبانيا وكندا والبرازيل، بالإضافة إلى منحنا إمكانية الوصول إلى الأسواق ذات النمو المرتفع إلى الشرق من قناة السويس».