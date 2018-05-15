مسؤولون: استرداد الضريبة يعزز تنافسية قطاع المعارض

لقي قرار مجلس الوزراء في شأن ضريبة القيمة المضافة، والذي منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة الضريبة، ترحيبا واسعا من قبل المسؤولين، معتبرين القرار تعزيزا للتنافسية في استقطاب الفعاليات.

وأكد حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك" ومجموعة الشركات التابعة لها، أن حرص القيادة الرشيدة على دعم مختلف المؤسسات الوطنية، وسعيها الدائم لدفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لما فيه خير الوطن والمواطن، والذي ينعكس على تعزيز مكانة الدولة عالمياً وجعلها وجهة مثالية لاستضافة المؤتمرات والمعارض والأحداث العالمية.

دعم

وقال إن قرار استرداد قيمة الضريبة من قبل المؤسسات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات، سيسهم في تعزيز تنافسية الدولة وقدرتها على استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة، وذلك من خلال تقليل التكلفة المترتبة على منظمي المعارض والاتحادات الدولية من جهة، وتمكين الاتحادات المحلية من التقدم للمزيد من عطاءات استضافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى، وتعزيز دعم الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف: باتت الإمارات، التي تتمتع ببنية تحتية متطورة ومثالية لاستضافة المحافل الدولية في مختلف المجالات، إضافة إلى انفتاحها على مختلف دول العالم في مقدمة الدول التي ترسم ملامح قطاع سياحة الأعمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، الأمر الذي لم يكن ممكناً لولا الدعم الكبير الذي لمسناه من القيادة الرشيدة وشقيقاتنا من المؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي في الدولة.

ودعا كافة شركاء القطاعين العام والخاص من منظمي الفعاليات والاتحادات المتخصصة، للتوظيف الأمثل لمثل هذه المبادرات التي من شأنها أن تدعم مسيرة أعمالهم في الإمارات، وذلك من خلال تطوير المعارض والمؤتمرات القائمة حالياً والسعي لاستقطاب وإقامة الفعاليات الجديدة.

وأثنى سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، على القرار مُعتبراً أنه يعكس حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم قطاع الأعمال بكافة مجالاته ويُمثل فصلاً جديداً من فصول دعم قطاع المعارض والمؤتمرات وضمان تطوره واستدامته.

وقال المدفع إن القرار يُبرهن على مدى قرب الحكومة من المجتمع ككل ومتابعتها عن كثب لكافة شؤون وقضايا الاقتصاد أول بأول ومدى حرصها على تعزيز دور قطاع المعارض والمؤتمرات المحوري في تسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة نظراً لارتباطه بالجوانب المعرفية والثقافية والاقتصادية وغيرها.

وأضاف أن إكسبو الشارقة ينظر بعين الاعتزاز والتقدير للحكومة على قراراتها الرشيدة، معتبراً أن منح المنشآت في قطاع المعارض والمؤتمرات حق استرداد قيمة الضريبة يُعد دعماً لمنشآت القطاع وزيادة مساهمته في الارتقاء بتنافسية الدولة ومكانتها الريادية إقليميا وعالمياً في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتأكيداً على حضورها كمركز للتواصل الإنساني والانفتاح الحضاري.

ارتقاء

وأوضح أن أهمية القرار تكمن في أن دعم قطاع المعارض يطال كافة المجالات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فالمعارض والمؤتمرات لا تقتصر على قطاع الأعمال أو على شريحة اجتماعية من دون أخرى، بل تطال شؤون الصحة والطب والتربية والتعليم والثقافة والتوظيف وكافة فئات المجتمع على حد سواء.

واعتبر المدفع أن تحرك الحكومة السريع لدعم قطاع المعارض والمؤتمرات يؤكد الحرص على الارتقاء بمستوى هذه الصناعة وضخ المزيد والمزيد من الاستثمارات فيها لتحسين أدائها وتطوير خدماتها بشكل دائم وفق أفضل وأحدث الممارسات العالمية، للمحافظة على سمعة دولة الإمارات الرائدة والمرموقة في تنظيم أهم المعارض والمؤتمرات والأحداث الدولية، وكذلك لمضاعفة إيرادات قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في الدولة التي باتت تسهم بنحو 2.39 مليار درهم سنوياً في الاقتصاد الوطني، فيما يتوقع أن تنمو إلى 5.1 مليارات درهم بحلول 2020.