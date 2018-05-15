دبي تزيح لندن وتتصدر علامات التجزئة عالمياً

احتلت دبي المرتبة الأولى، وأبوظبي المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث نسبة وجود علامات التجزئة العالمية الرئيسة خلال 2017، ضمن تقرير «ما مدى عالمية تجارة التجزئة 2018»، الصادر عن شركة الاستشارات العقارية «سي بي آر إي».

وبذلك تتفوق دبي على لندن، التي كانت تحتل المرتبة الأولى سابقاً في هذا التصنيف، وتفوقت على 193 مدينة مشمولة في التقرير. وبلغت نسبة وجود علامات التجزئة العالمية الرئيسة في دبي 62%، تلتها شنغهاي بـ 55.3%، ولندن بـ 51.7%، وجاءت أبوظبي رابعاً بـ 51% تليها باريس بـ 48%، ثم هونغ كونغ بـ 47.3%، وجاءت سنغافورة في المرتبة السابعة بـ 46.7%، تليها نيويورك ثامناً بـ 46.3%.