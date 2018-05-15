«دبي للجودة» تختتم مسابقة الأفكار العربية بتكريم 16 فائزاً

تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، اختتمت المجموعة الفرعية للأفكار العربية التابعة لمجموعة دبي للجودة أمس، الدورة 13 لمؤتمر ومسابقة الأفكار العربية الدولي، والذي أقيم لمدة يومين تحت شعار روح الابتكار، حيث تم تكريم 16 فائزاً في مسابقة الأفكار العربية بحضور150 مشاركاً و300 من ممثلي الهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والعالمية ونخبة من كبار الخبراء في الإبداع والابتكار المؤسسي.

وأقيم المؤتمر العام تحت شعار «روح الابتكار» والذي يعد من أهم منصات مجموعة دبي للجودة، حيث تؤمن المجموعة أن الابتكار هو صميم استراتيجيتها للنمو الذكي المستدام والشامل من أجل إشراك أصحاب مواهب الأعمال واكتشاف طرق مبتكرة لتسجيل مواهبهم ومهاراتهم في خدمة المجتمع وتشجيع المسؤولية المجتمعية في القطاعين الخاص والعام.

نمو المشاركات

وارتفع حجم المشاركات هذا العام، حيث تجاوزت 40 % مقارنة بالأعوام السابقة، وهي مؤشرات إيجابية تدل على انتشار ثقافة الابتكار في المؤسسات الحكومية والخاصة بالدولة، كما تم اختيار فريق المقيمين من ذوي الاحترافية العالية في مجال التقييم لفئات الجائزة لضمان الشفافية والنزاهة ودقة النتائج.

وكان في استقبال أكثر من 300 شخص من ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والمؤسسات العربية والعالمية على مدار يومين كل من فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة وأعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، وحسين الفردان رئيس مؤتمر الأفكار العربية وأفكار الإمارات. وافتتحت فاطمة بطي المهيري رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة، فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، وسلطت الضوء في كلمتها على كيفية إشراك الموظفين وإمكانية استفادة المؤسسات بأفكارهم الإبداعية في تطوير وتعزيز مستوى الأداء الوظيفي لرفع معدل إنتاجية العاملين، كما أشادت بأهمية الابتكار والأفكار الجديدة ودورها في تحقيق التطور السريع لتجربة الإمارات الرائدة والتي أصبحت نموذجاً دولياً تقتدي به كل دول العالم.

واختتمت فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر بحفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير على 16 فائزاً في مسابقة الأفكار العربية الدولية لعام 2018.