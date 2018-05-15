دبي تعتمد التطبيقات الذكية لتنشيط السياحة من الصين

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في مدينة شنزن أمس اجتماعاً مع «هواوي»، لتعزيز التعاون بين الطرفين، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة وذلك امتداداً لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2018 في دبي وكذلك للتأكيد على التزام الطرفين ترسيخ مكانة دبي وجهةً سياحيةً مفضّلةً لدى الزوّار الصينيين.

وتشكّل الشراكة الموسعة تعاوناً مثالياً بين الطرفين، ففي الوقت الذي حافظت فيه دبي على المركز الرابع ضمن قائمة أبرز وجهات العالم استقطاباً للمسافرين الدوليين، تحتل «هواوي» مكانة مرموقة بين أهم 50 شركة ضمن قائمة الـ100 علامة تجارية عالمية الأكثر قيمة، إذ سجلت عائدات بقيمة 78.5 مليار دولار.

تسويق

وضمن المرحلة الأولى لتنفيذ بنود الاتفاقية، قامت شركة «هواوي» بتزويد هواتفها مسبقاً مجموعة من الصور لدبي، تبرز جمالها ومعالمها، باعتبارها واحدة من أبرز الوجهات الرائدة عالمياً.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إطلاق حملة تسويقية جديدة، تقوم فيها Huawei Mobile Services بإثراء «تجربة دبي» للمسافرين الصينيين، والتي ترتكز على توفير محتوى إبداعي جذاب عن دبي لمستخدمي تطبيق «سكاي تون» للسفر، الذي تم تحديثه مؤخراً، وكذلك تطبيقات التجوال الدولي.

وحضر الاجتماع الذي أقيم في المقر الرئيس لشركة هواوي في مدينة شينزن الصينية لتوقيع الاتفاقية، كل من عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأليكس جان، رئيس خدمات التقنيات السحابية للمستهلكين لدى هواوي، وجين جياو، رئيس مجموعة أعمال المستهلكين، لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في الشركة، وجيرفيس سو، نائب رئيس وحدة أعمال الخدمات السحابية للمستهلكين في الشركة.

وقال عصام كاظم: «إنّ التطوّر في شراكتنا مع هواوي يعد دليلاً على قدرتنا المشتركة على الارتقاء بما يمكن أن نقدمه للسوق الصيني، وإبراز ما تتمتع به دبي من مقومات سياحية، مع إتاحة الفرصة للزوار الصينيين للاستفادة من حلول المحتوى المبتكرة والمتطورة التي ستساهم في تحسين تجاربهم.

ونحن في دبي للسياحة نواصل جهودنا في البحث عن وسائل متميزة للتعاون مع شركائنا، تمكّننا من الترويج للإمارة كوجهة سياحية مفضّلة للزوّار من مختلف أنحاء العالم.

وكونها من الشركات الرائدة عالمياً في مجال التقنيات المبتكرة، ولديها انتشار واسع في الصين والشرق والأوسط وإفريقيا، فإن شركة هواوي تعد شريكاً مثالياً لضمان نجاح تلك الجهود. إن هدفنا لا يقتصر على الترويج لدبي كوجهة مفضلة للعطلات لدى الزوار الصينيين والمنطقة فحسب، بل أيضاً تعزيز تجاربهم من خلال استخدام حلول مبتكرة عند سفرهم إلى دبي».

ابتكار

وقال أليكس جان: «نتشارك في هواوي الرؤية ذاتها مع دبي، ألا وهي الاستمرار في الابتكار. وتبرز الاتفاقية رؤيتنا المشتركة مع دبي للسياحة والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه. إن هواوي ملتزمة الابتكار وهي توفر لعملائها في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا أحدث خدمات الهاتف المتحرك المبتكرة بما في ذلك كلاود سبيس، وثيم، وهواوي آب غاليري التي أطلقتها حديثاً، وهي عبارة عن منصة توزيع رسمية تتيح للمستخدمين البحث عن تطبيقات الهاتف المتحرك، وتحميلها، وإدارتها، ومشاركتها على أجهزة هواتف هواوي المتحركة بطريقة ملائمة وسهلة.

ونسعى إلى إطلاق خدمات جديدة لتكون متاحة لشريكنا الدولي والاستراتيجي، وهي تشمل تطبيق سكاي تون، والمتصفح الذكي ونظام المساعدة الذكي، وهي كلها أدوات جديدة ستُطرح المرة الأولى في الأسواق الخارجية».

وتحتل الصين المرتبة الخامسة ضمن أهم 10 أسواق رئيسة لدبي، فيما شهدت نسبة الزوار الصينيين للإمارة ارتفاعاً 12% في الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

منتجات

توفر هواوي مجموعة من المنتجات بما فيها أجهزة الهواتف المتحركة، والأجهزة اللوحية، والحواسيب المحمولة وتتوافر منتجات وخدمات هواوي في أكثر من 170 بلداً، وتستخدم من قبل ثلث سكان العالم. وفي عام 2017، حلّت المجموعة في المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم شحنات الهواتف المتنقلة.