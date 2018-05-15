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ريادة

«فايننشال إكسبريس»: دبي تعطي دروساً في توازن السياحة والبيئة

المصدر:
  • دبي - سيد صالح
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ذكرت صحيفة «فايننشال إكسبريس» الهندية أن دبي تعد رائدة عالمياً في كيفية تحقيق التوازن بين ازدهار النشاط السياحي والحفاظ على البيئة، وأنها تعطي دروساً للعالم في كيفية تحقيق ذلك.

جاء ذلك في سياق تقرير خاص نشرته أخيراً عن المبادرات والمشروعات المختلفة التي تتبناها دبي بغرض الحفاظ على التنوع البيئي، ليس في دبي أو حتى في دولة الإمارات فحسب، بل وفي منطقة الخليج العربي بأكملها.

وأورد التقرير مثالاً على ذلك بمشروع الحفاظ على السلاحف الخضراء في الخليج»، والذي أطلقته جمعية الإمارات للحياة الفطرية في مايو عام 2016، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة كامتداد لمشروع «الحفاظ على السلاحف البحرية»، والذي أطلقته جمعية الإمارات للحياة الفطرية من 2010 وحتى 2014.

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