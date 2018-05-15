«اتصالات» تطلق شبكة الجيل الخامس تجارياً

أطلقت «اتصالات» أول شبكة لاسلكية تجارية للجيل الخامس على نظام (C-Band) في دولة الإمارات، لتكون المشغل الأول في المنطقة الذي يحقق هذا الإنجاز التكنولوجي الكبير.

وتتضمن المرحلة الأولى من الإطلاق خدمات الجيل الخامس الثابت للإنترنت اللاسلكي في بعض المواقع، وسيتم التوسع تدريجيا في نشر الخدمات لتشمل باقي أرجاء الدولة اعتماداً على احتياجات العملاء، وستتوفر الأجهزة وخدمات الجيل الخامس الثابت ابتداءً من سبتمبر المقبل.

وقال المهندس صالح العبدولي الرئيس التنفيذي لمجموعة اتصالات في بيان أمس إن إطلاق الشبكة لحظة تاريخية فاصلة في سجل «اتصالات» الحافل بالنجاحات.

وتعد تقنية الجيل الخامس العامل الرئيسي في تمكين الثورة الصناعية الرابعة والمدن الذكية، وتعمل بالتزامن مع تقنية الجيل الرابع. ونظرًا للنطاق الترددي المتطور، تستطيع تقنية الجيل الخامس التعامل مع حجم كبير من الاتصال والبيانات وفي أية منطقة جغرافية. وبلغت سرعة التحميل أثناء إطلاق الشبكة 5 جيجابت في الثانية في نطاق الشبكة، وأكثر من 1.5 جيجابت في الثانية.