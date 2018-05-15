الشارقة تستضيف «أسبوع الصين للتجارة» 12 ديسمبر

كشف مركز إكسبو الشارقة عن استضافة الإمارة فعاليات الدورة السادسة لمعرض "أسبوع الصين للتجارة 2018" خلال الفترة 12-14 ديسمبر المقبل، والتي ستشهد مشاركة أكثر من 300 جهة ستعرض ما يزيد على 1000 مُنتج صيني عالي الجودة.

وذكر "إكسبو الشارقة" أن استضافته هذا الحدث الضخم، الذي سيُقام تحت مظلته للمرة الأولى على مدار 3 أيام، جاءت بموجب اتفاقية تم إبرامها أمس مع مجموعة "أم آي إي" الصينية للفعاليات والمؤتمرات المنظمة لهذا الحدث الرائد والأكبر من نوعه على مستوى المنطقة.

منتجات

ومن المقرر أن يشغل "أسبوع الصين للتجارة" بنسخته الجديدة مساحة 8 آلاف متر مربع، وأن يستضيف كبرى شركات التصنيع الصينية من مختلف القطاعات، بما في ذلك قطع غيار السيارات والأثاث والديكورات الداخلية والآلات الصناعية والسلع الاستهلاكية مثل الإلكترونيات وغيرها من المنتجات الصينية.

وسينصب تركيز "أسبوع الصين للتجارة" على منتجات وخدمات (ما بعد البيع) المرتبطة بصيانة السيارات والإلكترونيات ومنتجات حماية البيئة وتوفير الطاقة وآلات تشخيص الأعطال الميكانيكية ومعدات إصلاح الإطارات وآلات غسيل المركبات والعناية بها.

وقال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن استضافة الشارقة "أسبوع الصين للتجارة" يؤكد على الشراكة التجارية الوثيقة بين الإمارات والصين ومن شأنه أن يُعزز العلاقات التجارية بين الجانبين ويمهد لقيام مزيد من الشراكات بين مجتمع الأعمال المحلي ونظيره الصيني ضمن عدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة، معرباً عن ثقته بأن المعرض سيُشكل محطة بارزة لقطاع السيارات على وجه الخصوص وذلك في ضوء التقديرات بوصول إيرادات "إكسسوارات" ما بعد البيع إلى نحو 15 مليار دولار بحلول 2021، بالإضافة إلى إعلان عدد متزايد من الشركات التي تُقدم "خدمات ما بعد البيع" المتخصصة بالسيارات عزمها إنشاء مرافق تصنيعية لها في الدولة والمنطقة.

وأضاف: تأتي الاستضافة في وقت يشهد السوق المحلي نمواً في الطلب على قطع الغيار والإكسسوارات في ظل ارتفاع نسبة مالكي السيارات في الإمارات التي تُعدّ أيضاً مركزاً لإعادة التصدير، حيث يجد ما يتراوح بين 60-70% من مختلف قطع غيار السيارات المستوردة طريقه إلى أسواق الدول المجاورة في المنطقة انطلاقاً من الإمارات، مشيراً إلى أن المعرض لا يوفر للعارضين إمكانية الوصول إلى سوق محلية عالية النمو فحسب، وإنما يتيح لهم كذلك استكشاف الفرص الكامنة في المنطقة.

مشاركات

من جانبه، قال ديفيد وانغ المدير الإداري لمجموعة "م آي إي" المسؤولة عن تنظيم هذه الفعالية السنوية: انطلق المعرض بمشاركة 70 جهة عارضة فقط في عام 2013، فيما وصل عدد العارضين اليوم إلى أكثر من 300 شركة من مختلف القطاعات، وهو يواصل انفتاحه وتوسعه في العديد من الأسواق الجديدة.

علاقات

قال ديفيد وانغ إن إبرام الاتفاقية مع مركز إكسبو الشارقة تأتي في ضوء تنامي العلاقات الإماراتية الصينية، حيث تعتبر الصين إحدى أبرز الشركاء التجاريين لدولة الإمارات. وأعرب عن ثقة المجموعة بأن "أسبوع الصين للتجارة" سيواصل ترسيخ مكانته كفعالية رائدة على مستوى المنطقة وتعزيز دوره في إثراء علاقات التجارة الثنائية بين البلدين الصديقين.