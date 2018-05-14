«إكسبو 2020» يدعم 26 مشروعاً لحماية الأرض

أعلن إكسبو لايف، برنامج دعم الابتكار المعني بالتأثير الاجتماعي من إكسبو 2020 دبي، عن اختيار 26 مشروعاً من 22 دولة للحصول على المنح التي يقدمها ضمن الدورة الثالثة من برنامج "منح الابتكار المؤثر".

وتم اختيار المشاريع الفائزة بالمنح بعد عملية تقييم دقيقة شملت مراجعة وتقييم أكثر من 1200 متقدم من 114 دولة.

ويدعم إكسبو لايف المشاريع التي تعمل على إيجاد حلول إبداعية للتحديات الملحة، بهدف تحسين حياة الأشخاص أو الحفاظ على كوكب الأرض - أو كليهما معاً. وسينضم هؤلاء المبتكرون إلى مجتمع المبتكرين العالميين لإكسبو لايف، ليصل إجمالي عددهم حتى الآن إلى 70 مبتكراً من 44 دولة.

وشملت قائمة المشاريع الحاصلة على الدعم في الدورة الثالثة من برنامج منح الابتكار المؤثر ابتكارات تتراوح بين مبادرات زراعية تساهم في تمكين النساء والمزارعين ومنتجات جديدة قد تتمكن من مكافحة التصحر أو المشاريع الهادفة للحد من انتشار النفايات البلاستيكية. وتغطي هذه المشاريع طيفًا واسعًا من المجالات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة والتقنيات المالية وإدارة النفايات وإدارة المياه.

ولمساعدة هذه المشاريع على الوصول إلى كامل إمكاناتها، يوفر إكسبو لايف لكل مبادرة ناجحة منحة قد تصل إلى 100 ألف دولار أميركي، يتم توفيرها على مراحل تبعاً لدرجة تقدم المشروع المعني والنتائج التي يحققها. كما يجري دعم المشاريع بالتوجيه التجاري والترويج، وقد تتاح الفرصة لعرض أعمالها على ملايين الزوار في إكسبو 2020 دبي.

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس إكسبو لايف - إكسبو 2020 دبي: " إكسبو لايف لديه إيمان راسخ بأن الابتكار من الجميع وإلى الجميع. هذا هو أحد العناصر الرئيسية في مسعانا لإعادة صياغة نهج عمل إكسبو الدولي وما ينبغي عليه القيام به من خلال الاستفادة من قدرته على جمع الناس قبل الحدث لتمكين مقدمي الحلول للمشكلات في جميع أنحاء العالم من تعزيز الابتكار وبناء الشراكات التي تترك إرثاً دائماً يمتد لما بعد انعقاده، ليس فقط في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة ولكن في جميع أنحاء العالم".

وسيقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021 وسيكون أول إكسبو دولي يُنظّم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيمثل احتفالاً بالإبداع البشري الذي يعطي لمحة عن المستقبل، مسترشداً بموضوعاته الفرعية الثلاثة، الفرص، والتنقل والاستدامة.

لمشاهدة القائمة الكاملة للمبتكرين العالميين من الدورة الثالثة لبرنامج منح الابتكار المؤثر من إكسبو لايف إضغط هنا.