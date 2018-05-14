165 ملياراً تستثمرها «أدنوك» لتطوير مجمع الرويس

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أمس، في أبوظبي النموذج التفاعلي للمخطط الرئيسي لتوسعة مجمع الرويس الصناعي البالغ تكلفتها 165 مليار درهم ليصبح أكبر مجمع في العالم للبتروكيماويات.

وأكد سموه أن دولة الإمارات رسخت لنفسها مكانة مهمة كمركز عالمي رائد لمختلف مجالات الأعمال في قطاع النفط والغاز باتباع نهجٍ قائمٍ على الشراكات الاستراتيجية والتعاون الوثيق بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنويعه ليشمل الصناعات المتطورة تكنولوجياً والتي تحقق قيمة إضافية تعكس الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية.

وكشف معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، خلال ملتقى «أدنوك» للاستثمار، أن المشروع يساهم مساهمة كبيرة في جهود التنويع الاقتصادي للإمارات ويوفر 15 ألف وظيفة و1% زيادة في الناتج المحلي للإمارات.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً: