عرض خاص لمواطني «التعاون» في «الحبتور سيتي»

أطلق خلف أحمد الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، عرضاً خاصاً لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، يتعلق بالشقق المعروضة للبيع في المجموعة السكنية في مجمع الحبتور سيتي. ويقدّم الحبتور، لفترة زمنية محددة، خطة خاصة لتسديد ثمن الشقق في برج نورة، على أن يتم من خلالها تسديد 50 % من ثمن الشقة عند شرائها، ويتم تقسيط المبلغ المتبقّي على 10 سنوات، من دون فوائد. فضلاً عن ذلك، يقدّم الحبتور حسماً بقيمة 20 % على الشقق في برج نورة. والعرض سارٍ حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

ويضم برج نورة، المؤلف من 73 طابقاً، 546 وحدة سكنية، منها 4 شقق بنتهاوس. ويُتوقَّع أن ينتهي بناؤها في يوليو. واستقبل برج ميرة، المؤلف من 52 طابقاً، المستأجرين الأوائل في مارس 2018، مع نسبة إشغال تفوق 50 % من الشقق. وقال الحبتور: يسعدنا رؤية الطلب المرتفع من المستثمرين المحليين والدوليين، فالمبيعات جيدة منذ الإعلان الأول عن الشقق 2016.