كبريات الشركات العالمية تؤكد تميّز «الرويس» ونمو الطلب على البتروكيماويات

أكد رؤساء كبريات شركات النفط العالمية المشاركين في ملتقى «أدنوك للاستثمار» على ضخامة استثمارات مشروع مجمع الرويس للبتروكيماويات وتميزه خاصة مع تزايد الطلب عالمياً لاسيما من قارة آسيا.

وقال باتريك بويان الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية خلال جلسة رؤساء الشركات العالميين التي عقدت أمس ضمن أعمال الملتقي تحت عنوان «إعادة صياغة مفهوم صناعة النفط والغاز» إن الكثير من التغيرات في السوق وسلاسة التوريد والإنتاج. موضحاً أن أبوظبي أصبحت منصة عالمية للمستهلكين العالميين كما أن نمو السوق سيكون متجها إلى الشرق (الهند والصين).

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة توتال أن الشركة حققت عوائد كبيرة من البتروكيماويات تصل إلى 40% إلا أنه شدد على أن ارتفاع أسعار النفط يشكل ضررا للبتروكيماويات وعوادئها المجزية. وقال سانجيف سنغ الرئيس التنفيذي لشركة الهند للبترول، إن لدى شركته طموحاً كجزء من خطتها للمستقبل للتواجد بقوة في منطقة الخليج.

وأضاف أن لدينا أكثر من 10 أصول في العالم ولأول مرة في منطقة الخليج في أبوظبي وجزء من استراتيجيتنا تعزز من بناء القدرات المحلية مثمناً الشراكة مع الإمارات، وتطلعه إلى الكثير من العمل في المرحلة المقبلة.

واستعرضت فيكي هولوب الرئيس التنفيذي لشركة أوكسيدنتال للبترول، النجاح الكبير الذي حققته شركتها مع «أدنوك» في مشروع حقل شاه للغاز الحامض.

وقال وانج يلين رئيس الشركة الصينية الوطنية للبترول إن الصين تستورد 75 % من احتياجاتها للنفط، علماً أن الشركة تعد أكبر شركة للإنتاج في الصين وثاني أكبر محطة للتكرير والبتروكيماويات وشركة عابرة للحدود، وموفرة للتكنولوجيا ولديها عمليات استثمارية في 38 دولة في العالم تقدم خدماتها الهندسية في 74 دولة.

وأضاف: نحن ملتزمون بشراكتنا مع أدنوك لتعزيز سلسلة القيمة وتشكل الصين سوقاً كبيرة للغاز وعلى مدى السنوات المقبلة سنعمل على توفير الغاز وتعزيز القدرة الانتاجية وتعزيز البنى التحتية للتكرير في الصين.

رقمنة الحقول

ونوه جو كايسر، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز إلى أن الملتقى يعد منصة لتبادل الاحتياجات المتوقعة وكيفية المساعدة لنمو الأعمال وأن العمليات في قطاع النفط مستقبلاً ستركز على الكفاءة مع العملاء وكفاءة التشغيل وعلى الكسارات والسحابة المكيفة للنفط والغاز ورقمنة حقول النفط لافتاً إلى أن الشركة قررت استثمار 500 مليون دولار في المنطقة الخليج لتدريب العاملين على رقمنة حقول النفط. واستعرض مارك جاريت الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس تاريخ التعاون مع «أدنوك» مشيراً إلى أنه بدأ قبل 20 عاماً وأن الشركة حالياً في المرحلة الرابعة من مشروع بروج وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع بروج بمراحله حاليا 4.5 ملايين طن كما يجرى الاستثمار في البتروكيماويات بشكل كبير وهناك تفاوت بين أنواعها ويبلغ السوق المقدرة للقطاع 170 مليون طن ونمو 4 % سنوياً وللشركة 5 كسارات عالمية و7 محطات تكرير.

محطات

قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني، أن أمام الشركة مستقبل هام في مجال التكرير، لذا تتواجد في الشرق الأوسط وأفريقيا وبحاجة إلى تعزيز عملها في 7 سنوات لنرفع طاقتها إلى 18 مليون برميل بحلول 2040، ما يعني أنها بحاجة إلى محطات تكرير جديدة في 4 سنوات.