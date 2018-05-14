هدفنا المركز الأول عالمياً في سهولة الأعمال

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بعد زيارته أمس المكتب الإقليمي لشركة «لينكد إن» في دبي أن أبواب دبي مفتوحة لكل رواد الأعمال والمبتكرين وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم. وأكد سموه عبر «تويتر» سعي حكومة دبي إلى توفير بيئة استثمارية مثالية بما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسعي لتحقيق المركز الأول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لمختلف الشركات.

وخلال الزيارة أكد سموه أن إعداد الكادر البشري المؤهل وإيجاد الخيارات والبدائل التي تعين على اكتشاف الطاقات المبدعة والاستمرار في استقطاب أفضل العقول والكفاءات المنتجة القادرة على استحداث الأفكار المبتكرة تعتبر من أهم العناصر الداعمة لاستراتيجية دبي لتحقيق موقع الريادة في بناء أسس المستقبل. وقال إن نجاح دبي كوجهة مفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم هو برهان واضح على تميز بيئتها الاستثمارية.