تدشين أول منزل متعدد وسائل الراحة إقليمياً في «مصدر»

دشنت شركة سان جوبان الفرنسية متعددة الجنسيات أمس مشروع «المنزل متعدد وسائل الراحة» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بمدينة مصدر في أبوظبي التي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة، وذلك بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة ولودوفيك بوي، السفير الفرنسي لدى الإمارات.

وقام بوضع حجر الأساس للمشروع بيير أندريه دو شالندر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».

ويعتبر مشروع «المنزل متعدد وسائل الراحة» واحداً من 30 مشروعاً مشابهاً حول العالم، والأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط أو منطقة ذات طبيعة مناخ حار وجاف. وسيعرض المشروع عند اكتماله العام المقبل، تقنيات سان جوبان الحائزة على براءة اختراع، والتي تسهم في توفير بيئة مريحة وصحية ضمن المباني. ويتمحور مفهوم «المنزل متعدد وسائل الراحة» حول فكرة أن المنازل الأكثر راحة تجعل الناس أكثر سعادة وإنتاجية، وتساعدهم على تبني أسلوب حياة أكثر استدامة.

وتتطلع شركة سان جوبان من خلال هذا المشروع إلى تعزيز حضورها ضمن الإمارات والتعريف أكثر بحلولها وتقنياتها المبتكرة والمستدامة التي تساهم في معالجة التحديات المتعلقة بالتطوير العقاري المستدام وتعزيز كفاءة الموارد والتغير المناخي.

قال بيير أندريه دو شالندر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة سان جوبان: تعتبر الإمارات مرجعاً مهماً في مجال الإنشاءات، حيث يمثل تفوقها في مشاريع البناء، والذي تجسده مدينة مصدر بامتياز، نموذجاً يحتذى للجميع.

ونحن في سان جوبان نفخر بأن نكون جزءاً من قطاع البناء بالإمارات.

وقال محمد الرمحي: تستهلك المدن والبلدات حوالي ثلثي الطاقة العالمية وتتسبب في إطلاق أكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية العالمية، ما يجعل هناك حاجة لتحقيق تقدم في مجال المباني المستدامة، فضلاً عن أن تصميم منازلنا ومكاتبنا يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتنا وجودة حياتنا.

وأضاف: فلسفة تعدد وسائل الراحة التي تتبناها سان جوبان تدعم مفهومنا الخاص حول التطوير العمراني المستدام، والذي يرتكز على الدعائم الثلاث للاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أنها تتماشى مع نموذج الفيلا المستدامة الذي جرى افتتاحه العام الماضي في مدينة مصدر، والذي يقدم ضمن الإمارات نموذجاً لفيلا تحقق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة والمياه وبتكلفة معقولة.

وإننا نتطلع قدماً للمزيد من التعاون مع شركة سان جوبان في مجال العقارات التجارية المستدامة، وذلك في إطار سعينا المتواصل لترسيخ مكانة مدينة مصدر كإحدى أكثر المدن استدامة في العالم.

وسيتم بناء المنزل الذي تبلغ مساحته 400 متر مربع على قطعة أرض مساحتها 2200 متر مربع بجوار «الفيلا المستدامة» في مدينة مصدر، ليكون عند الانتهاء من تشييده بمثابة مركز لاستعراض تجربة الراحة متعددة الأوجه والتدريب على تقنيات وحلول شركة سان جوبان، وكذلك مكتب لموظفي الشركة. وسيتم تجهيز «المنزل متعدد وسائل الراحة» ليتلاءم على نحو مثالي مع الظروف المناخية في الإمارات.

وستتولى شركة «أوبرماير» الألمانية للاستشارات المعمارية والهندسية، التي جرى اختيارها في يناير مهمة تصميم وبناء المشروع الذي يتوقع افتتاحه أواخر عام 2019. وطورت سان جوبان مفهوم «المنزل متعدد وسائل الراحة» لأول مرة في 2004.