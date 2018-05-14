ماضون في ترسيخ أسس المناخ الاقتصادي المستقر

أكد سمو الشيخ حمـــدان بن مـــحمد بن راشـــد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المضي في ترسيخ أسس المناخ الاقتصادي المستقر والبيئة المالية والتشريعية والتقنية المحفزة والتي تدعم الاستثمار وتعزز مستويات الأعمال، مشدداً سموه أن تصدّر دبي للعديد من مؤشرات التنافسية يعكس فعالية السياسات الاستثمارية المنفتحة واستراتيجية دبي ورؤيتها لاستشراف المستقبل في استقطاب المزيد من المستثمرين والشركات العالمية.

جاء ذلك خلال زيارة سموه صباح أمس، المركز الإقليمي لشركة "لينكد إن" العالمية في دبي، يرافقه عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، إذ اطلع سموه على نشاط الشركة وما تقدمه من خدمات، وآلية عمل الشركة في المنطقة من خلال مقرها الإقليمي في دبي وخططها الاستراتيجية في الابتكار وتنويع الخدمات التي تقدمها لمشتركيها، وكان في استقبال سموه علي مطر، رئيس مكتب «لينكد إن» الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب أوروبا.

خيارات وبدائل

وأكد سمو ولي عهد دبي أن إعداد الكادر البشري المؤهل وإيجاد الخيارات والبدائل التي تعين على اكتشاف الطاقات المبدعة والاستمرار في استقطاب أفضل العقول والكفاءات المنتجة القادرة على استحداث الأفكار المبتكرة تعد من أهم العناصر الداعمة لاستراتيجية دبي لتحقيق موقع الريادة في بناء أسس المستقبل.

وقال سموه إن نجاح دبي كالوجهة المفضلة لرواد الأعمال والمبتكرين وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، هو برهان واضح على تميز بيئتها الاستثمارية التي تسمح بتوظيف المواهب التوظيف الأمثل، وتعين أصحاب الطاقات الخلاقة على تعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم لتحقيق أهدافهم، بما يترجم الرؤية السديدة والنظرة المستقبلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للوفاء بمتطلبات ترسيخ دعائم اقتصاد المعرفة وتحقيق مستويات أعلى من سهولة الإجراءات المتعلقة بالأعمال، وتعزيز مستويات الشفافية وتشجيع الابتكار والتركيز على النمو المستدام، بما لذلك من أثر كبير في زيادة مستويات ثقة المستثمرين بدبي وبيئتها الداعمة للأعمال.

بيئة مثالية

وقال سمو ولي عهد دبي عبر حسابه على «تويتر»: زرت اليوم المكتب الإقليمي لشركة "لينكد إن" في دبي وسعيد بهذا الحضور الدولي الكبير لكبرى شركات ومواقع التواصل الاجتماعي التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، مضيفاً سموه إن أبواب دبي مفتوحة لكل رواد الأعمال والمبتكرين وكبرى الشركات والمؤسسات من مختلف أنحاء العالم، ونعمل على توفير بيئة استثمارية مثالية بما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للسعي لتحقيق المركز الأول عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال وتوفير البيئة الداعمة لمختلف الشركات.

ويعد موقع "لينكد إن" من أكبر المواقع في العالم والذي يستخدم كشبكة تواصل مهنية وقاعدة للبيانات بين الشركات وموظفي قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وكذلك لأغراض التسويق والإعلانات في جميع المجالات، ويصل عدد المشتركين فيه إلى نحو 546 مليون مشترك حول العالم، ويضم مكتب الشركة في دبي عدداً كبيراً من الاحترافيين يعملون على توسعة نشاط الشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.