«الاقتصاد» تبحث تطوير التعاون مع أنغولا

بحث معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك مع أنغولا، وذلك خلال لقائه وفد الحكومة الأنغولية الذي يزور الدولة برئاسة وزير الشؤون الخارجية الأنغولي مانويل أوغستو، رافقه وزير الموارد المعدنية والبترول ديامانتو أزيفيدو، ووزير الخزانة فيرا دافيس، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الأنغولية.

حضر اللقاء محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بالوزارة، وجمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعمر بن غالب، نائب مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، وعدد من المختصين من وزارة الخارجية وممثل عن شركة مبادلة للبترول.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، على رأسها النفط والغاز والمعادن الثمينة والزراعة والطيران المدني والاتصالات.

كما تناول النقاش آليات التعاون لزيادة الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين، والتنسيق المتبادل لإنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تحفز آليات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.

وقال المنصوري إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً لتوطيد علاقاتها مع دول القارة الإفريقية، وإن أنغولا تعد إحدى البلدان الكبيرة والمهمة في هذه المنطقة الحيوية، وتمثل وجهة بارزة على خريطة التعاون الاقتصادي للدولة مع إفريقيا.

وأكد أن اللقاءات المتتالية بين مسؤولي البلدين خلال السنوات القليلة الماضية، ومن أبرزها زيارة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى أنغولا في ديسمبر الماضي، تعكس الاهتمام والرغبة المشتركة بين قيادتي البلدين في الانتقال نحو مرحلة أكثر نمواً في علاقاتهما الاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة.