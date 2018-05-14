«أدنوك» تستهدف زيادة الطاقة التكريرية للمجمع بأكثر من 65% بحلول 2025

كشفت «أدنوك» عن تفاصيل مشروع مجمع الرويس الجديد الذي سيعد الأكبر من نوعه في العالم داعيةً كبار المسؤولين في شركات النفط العالمية لمشاركتها في المشروع العملاق لتحقيق النمو عالمياً.

وتمتلك «أدنوك» حالياً محفظة ضخمة في التكرير والبتروكيماويات تضم ثماني شركات تقوم بمعالجة 10.5 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً وبطاقة تكريرية تبلغ 922 ألف برميل يومياً من المكثفات والنفط الخام وتنتج حوالي 40 مليون طن سنوياً من المنتجات المكررة، ومجموعة من المنتجات الأخرى التي تشمل حبيبات سماد اليوريا والغاز البترولي المسال والنافتا والجازولين ووقود الطائرات وزيت الغاز والزيوت الأساسية وزيت الوقود وغيرها من المواد الخام الأخرى المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.

وتعتمد «أدنوك» خططاً متقدمة لزيادة الطاقة التكريرية للمجمع بأكثر من 65% أي نحو 600 ألف برميل يومياً بحلول 2025 من خلال إضافة مصفاة ثالثة جديدة، ليصل إجمالي الطاقة التكريرية إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

وستسهم المصفاة الجديدة التي يصاحبها مشاريع أخرى قيد التنفيذ في مجمع الرويس، في تعزيز قدرة ومرونة وإنتاجية عمليات تكرير النفط الخام في أبوظبي من خلال زيادة أنواع النفط الخام التي يمكن معالجتها بما يتيح زيادة صادرات خام مربان المحلي ذي القيمة العالية. وقال عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك» أن برنامج التوسعة الاستثماري بتكلفة 165 مليار درهم سيسهم في تطوير مجمع الرويس بشكل كامل لتعزيز مرونته وقدراته التكاملية لإنتاج كميات أكبر من المنتجات البتروكيماوية والمشتقات ذات القيمة العالية.

ويتضمن البرنامج خطة لبناء واحدة من أكبر كسّارات المواد الخام في العالم ما يضاعف الطاقة الإنتاجية 3 مرات من 4.5 ملايين طن سنوياً في 2016 إلى 14.4 مليون طن سنوياً 2025.

ونوه بأن «أدنوك» تعتزم كذلك تطوير منظومة صناعية جديدة واسعة النطاق في الرويس من خلال إنشاء مجمعين جديدين للصناعات التحويلية والمشتقات البتروكيماوية وسيتم بناء «مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية» في منطقة مجاورة لمجمع الرويس الصناعي تبلغ مساحتها ستة كيلومترات مربعة بحيث تتكامل معه.

وسيعمل هذا المجمع كحافز أساسي للمرحلة المقبلة من النقلة النوعية من خلال دعوة الشركاء للاستثمار وإنتاج منتجات وحلول جديدة من المجموعة المتنامية من المواد الخام المستخدمة في صناعة البتروكيماويات.

مرافق

ضمن خطتها الشاملة لتطوير الرويس التي تقع في منطقة الظفرة، ستقوم «أدنوك» بعملية توسعة وتطوير كبيرة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان والمرافق الأخرى المصاحبة للتوسعة الضخمة لمجمع الرويس الصناعي، وتهدف الخطة إلى جعل المدينة أكثر جاذبية ونشاطاً لتلبي الاحتياجات المختلفة للكوادر العاملة ذات المهارات العالية.