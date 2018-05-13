مختبر دبي المركزي يفحص لؤلؤة قيمتها 43 مليون دولار

فحص مختبر دبي المركزي مؤخراً، لؤلؤة حرة قيمتها 43 مليون دولار بالأشعة السينية، وهي من أحدث تقنيات الكشف عن اللؤلؤ الطبيعي وأدقها وأسرعها، بما يعادل 35 مرة من الطرق التقليدية.

وقال المهندس أمين أحمد، مدير رئاسة المختبر، إن عمليات تطوير الفحص وزيادة الدقة في هذا الجانب الحيوي، تتماشى مع تطلعات الحكومة وأهدافها، فاستخدام أفضل التقنيات العالمية المتوافرة بالمختبر، يقلل المدة اللازمة للفحص بنسبة كبيرة.

وأضاف: "تتميز التقنية المستخدمة في فحص اللؤلؤ بدقتها العالية؛ اعتماداً على صور ثنائية وثلاثية الأبعاد، وتَستخدم طرقاً صديقة للبيئة لا تنتج عنها مخلفات كيميائية".

وأشار إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بتزويد رئاسة الفحص بأحدث الأجهزة المتطورة، وتأهيل أخصائيين مواطنين في هذا المجال.

ولفت إلى توفير الإمكانيات التقنية الحديثة بالمختبر في ظل تطور أساليب التصنيع في اللؤلؤ، مبيناً أنه من أهم المختبرات المتخصصة في الشرق الأوسط، ويقدم خدمات عدة، منها فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة، وإصدار الشهادات ذات المعايير العالمية، وتقاريره معتمدة، فضلا عن تقديمه دورات توعوية حول علم الأحجار الكريمة للجهات المعنية.