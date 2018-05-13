1.7 مليار درهم عائدات السياحة العلاجية في دبي العام الماضي

بلغ حجم الاستثمارات في السياحة العلاجية بدبي العام 2017 نحو 1.7 مليار درهم (460 مليون دولار)، فيما من المتوقع أن تصل إلى 1.85 مليار درهم "500 مليون دولار" بحلول العام 2020، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة دولية متخصصة في الأبحاث السوقية في قطاع السياحة العلاجية العالمية.

وذكر التقرير أن قطاع المنتجعات الصحية في دبي شهد زيادة بنسبة بلغت 9% في عدد الزيارات اليومية في النصف الأول من العام 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمثل 14 في المائة من سوق المنتجعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف التقرير - الصادر عن شركة "كوليرز " الدولية - أن الرحلات العلاجية في الإمارات نمت بنسبة 17.9 بالمائة على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين نمت السياحة بشكل عام بنسبة 8.1 في المائة، مؤكدا المكانة التي تتمتع بها الإمارات كونها تقود قاطرة السياحة العلاجية في منطقة الشرق الأوسط بإيرادات تصل إلى 10 مليارات درهم " 2.7 مليار دولار "من خلال 1.7 مليون رحلة علاجية سنويا.