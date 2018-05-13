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أبوظبي تستثمر 45 مليار دولار في إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في العالم

المصدر:
  • أبوظبي عبد الحي محمد.
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قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك وشركاتها أن أبوظبي ستستثمر 45 مليار دولار لإنشاء أكبر مجمع  لصناعة البتروكيماويات في العالم.

وكشف معاليه خلال كلمته اليوم أمام ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات عن استراتيجية الشركة في مجال التكرير والبتروكيماويات بحضور أكثر من730 وزيرا للنفط ورئيسا تنفيذياً لكبريات شركات النفط العالمية  مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستوفر 15 ألف وظيفة وستساهم بنسبة 1% في زيادة الناتج المحلي الاجمالي. 

وقال الجابر أن عصر النفط لم ولن ينتهي فسوف يظل النفط موجودا بقوة في العالم. 

 

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