مشاريع الواجهة المائية بدبي تجذب اهتمام المشترين

لطالما كان لحياة الواجهة البحرية جاذبية خاصة مع مطوري دبي. ففي الماضي القريب، تجلى ذلك في «جي بي آر» التابعة لدبي للعقارات، وجزر بلو ووترز ميراس، ونيكاي بيتش، وديستريكت ون

من مجموعة شوبا، هارتلاند في مدينة محمد بن راشد، وأحدثها تلال الغاف، التي أعلنتها مجموعة ماجد الفطيم.

وهناك أيضاً قطع أرض متاخمة لقناة دبي المائية، مثل أيقونة داماك العقارية «أيكون سيتي»، وميناء خور دبي، بالإضافة إلى مجمع أبراج متعدد الأبنية على شاطئ البحر في إعمار بين نخلة الجميرة وجميرا بيتش ريزيدنس.

ووفقاً للتقرير الذي نشره موقع «ام اس ان» فإن الواجهة المائية تستأثر دائماً بالاهتمام، ففي الآونة الأخيرة، اهتم المستثمرون بمشاريع مثل «ريفرسايد» من دبي للعقارات و «ريفييرا» عزيزي، وإعمار «كريك هاربور»، ومؤخرًا «إعمار بيتش فرونت» الجديدة في دبي هاربور.

بالإضافة إلى ذلك، ازداد اهتمام المستخدم النهائي بمشاريع مثل 1 جي بي آر، و«ألف ريزيدنس» في نخلة جميرا ، كما يقول أندرو كلايتور، مدير المبيعات الفاخرة في لوكس هابيتات.

وتحظى مشاريع الواجهة المائية في دبي بطلب كبير بشكل مستمر، رغم أننا شهدنا اهتماماً كبيراً بمشروعين على وجه الخصوص وهما دبي كريك هاربور، وشوبا هارتلاند، كما ذكر جيسون هايز، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة لاكشوري بروبرتي. وتختلف الأسعار حسب الموقع والجودة، حيث تبدأ الأسعار من 1000 درهم إلى 2000 درهم لكل قدم مربعة في مشاريع ميدان أو الخليج التجاري، وتصل إلى ما يقرب من 4000 درهم لكل قدم مربعة لمشاريع الشاطئ الفاخرة.