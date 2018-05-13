«أدنوك» تباشر التخزين في الهند

غادرت أول شحنة من النفط الخام أبوظبي أمس وتبلغ مليوني برميل من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في طريقها للتخزين في الهند، بموجب الاتفاق الموقع بين أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، حيث ينص الاتفاق على تخزين 5.86 ملايين برميل من النفط الذي تنتجه أدنوك في منشأة كارناتاكا في مدينة مانجلور الهندية.

يأتي تنفيذ اتفاقية الاحتياطي الاستراتيجي في أعقاب إعلان أدنوك في فبراير الماضي عن حصول ائتلاف من ثلاث شركات هندية يضم شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (فيديش)، ومؤسسة النفط الهندية، وشركة «بهارات بتروريسورسيس»، على حصة 10% في حقوق امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي.