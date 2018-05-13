أول شحنة مخزونات لـ«أدنوك» تتجه إلى الهند

غادرت أول شحنة من النفط الخام من إنتاج شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس أبوظبي في طريقها للتخزين بجمهورية الهند، وذلك بموجب الاتفاق الموقع بين أدنوك وشركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية المحدودة، المملوكة للحكومة الهندية المتخصصة في تخزين احتياطي من النفط الخام للاحتياجات الاستراتيجية، حيث ينصّ الاتفاق على تخزين 5.86 ملايين برميل من النفط الخام الذي تنتجه أدنوك في منشأة كارناتاكا بمدينة مانغلور الهندية.

وشهد عملية التحميل في أبوظبي كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ودارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي. وبلغ حجم هذه الشحنة الأولى مليوني برميل من نفط أدنوك الخام.

شراكة

وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز جسور التعاون مع البلدان الصديقة من خلال التخطيط بعيد المدى لتحقيق المنافع المشتركة، فإن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو بناء وتطوير الشراكات الاستراتيجية الحيوية مع جمهورية الهند في قطاع الطاقة من خلال البناء على خبرة دولة الإمارات وأدنوك في الموارد الهيدروكربونية.

وستوفر هذه الشراكة كذلك فرص تسويق جديدة أمام أدنوك ووصول منتجاتها من النفط الخام عالي الجودة لأحد أكبر الأسواق نمواً في العالم، إلى جانب مساهمتها في ضمان أمن الطاقة في الهند التي تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات. كما يسهم حضورنا المتنامي بالهند في زيادة الطلب على منتجاتنا المكررة والبتروكيماويات».

ويأتي تنفيذ اتفاقية الاحتياطي الاستراتيجي في أعقاب إعلان أدنوك في فبراير الماضي عن حصول ائتلاف من ثلاث شركات هندية يضم شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (فيديش)، ومؤسسة النفط الهندية، وشركة بهارات بتروريسورسيس، على حصة 10% من حقوق امتياز حقل زاكوم السفلي البحري في أبوظبي.

تعاون

من جانبه، قال دارميندرا برادان: «تعد الإمارات أول دولة تستثمر في برنامج الاحتياطي الاستراتيجي الهندي.

وتعزز هذه الشراكة المهمة التعاون الوثيق القائم في مجال الطاقة بين الهند ودولة الإمارات التي تستند إلى القرار التاريخي بتوقيع اتفاقية مع الشركات الهندية تحصل بموجبها على حصة في امتياز زاكوم السفلي. وسيوفر الاحتياطي الاستراتيجي دفعة قوية لجهود تعزيز أمن الطاقة في الهند وسيساعدنا في التعامل مع التقلبات في جانب العرض.

وسيتم تخصيص الجزء الرئيسي من المخزون للأغراض الاستراتيجية، وسيكون هناك جزء من المخزون مخصص للاستخدام من قبل أدنوك لأغراض تجارية». وبحسب وكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في الهند أكثر من أي بلد آخر من الآن وحتى عام 2040 مدفوعاً بالنمو الاقتصادي المضطرد الذي سيصل لأكثر من خمسة أضعاف حجمه الحالي، وكذلك النمو السكاني الذي سيجعل من الهند أكبر دولة من حيث تعداد السكان على مستوى العالم. ومن المتوقع أن يرتفع مستوى استهلاك الطاقة في الهند إلى أكثر من الضعف بحلول عام 2040، وهو ما يمثل 25% من الزيادة في استخدام الطاقة عالمياً في نفس المدة، وأكبر نمو في استهلاك النفط.

82%

تستورد الهند اليوم 82% لتلبية احتياجاتها من النفط الخام، توفر دولة الإمارات 8% منها. وإلى جانب مساهمتها في ضمان أمن الطاقة في الهند، توفر منشآت التخزين لـ«أدنوك» فرصة الأفضلية في تلبية الطلب في الأسواق الآسيوية بشكل فعّال وبأسعار تنافسية.