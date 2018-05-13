«إس تي آر»: ارتفاع نسبة إشغال فنادق أبوظبي في أبريل

سجلت نسبة الإشغال في فنادق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 2.7% خلال شهر أبريل الماضي، لتصل إلى 80%، وذلك وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة "إس تي آر" المتخصصة في البحوث والاستشارات الفندقية.

وأفادت بيانات "إس تي آر" أن هذا الارتفاع يعزى إلى ارتفاع الطلب على الغرف والشقق الفندقية في أبوظبي بنسبة 6.9 %، وارتفاع المعروض أيضاً بنسبة 4.1% خلال الشهر الماضي.

وأكدت "إس تي آر" أن هذا الارتفاع يعد لافتاً بالنظر إلى حقيقة أن شهر أبريل عادةً لا يشهد فعاليات جماهيرية كبرى في أبوظبي.

ونوهت "إس تي آر" إلى أن هذا هو العام الثاني على التوالي الذي تسجل فيه فنادق أبوظبي ارتفاعاً في نسبة إشغالها خلال شهر أبريل. وعلاوة على ذلك، يعد ارتفاع هذا العام هو الأعلى في شهر أبريل في أبوظبي منذ أبريل 2008.

ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن أبوظبي تستهدف استقطاب 8.5 ملايين سائح بحلول عام 2021، وقد كثفت جهودها لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة ثقافية وتراثية متميزة. وتتوقع أبوظبي أن تستقبل هذا العام 5.5 ملايين زائر، بالمقارنة مع 5 ملايين زائر خلال العام الماضي.