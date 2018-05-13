«أدنوك» تكشف عن خطط التوسّع في التكرير والبتروكيماويات

تنظم شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اليوم أول ملتقى من نوعه في دولة الإمارات حول فرص التوسع والاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات في قصر الإمارات على مدار يومين، حيث ستكشف أدنوك خلاله عن المزيد من التفاصيل حول استراتيجيتها للتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات، وعن المخطط الرئيسي الجديد لمركز الرويس الصناعي، إضافة إلى الكشف عن عدد من المشاريع الاستراتيجية وفرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام الشركاء.

يحضر الملتقى نخبة كبيرة من وزراء النفط وكبار المسؤولين في شركات النفط والطاقة العالمية، يتقدمهم معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة رئيس الدورة الحالية لمنظمة الأقطار المصدرة للبترول (أوبك). ويفتتح الملتقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك.

وأفادت اللجنة المنظمة بأن ملتقى الاستثمار يستهدف ترسيخ مكانة أدنوك في قطاع الطاقة، وتعزيز الشراكات واستقطاب الاستثمارات الذكية لتحقيق أقصى عائد اقتصادي من كل برميل نفط يتم إنتاجه.

وتركز أدنوك على الاستثمار في مجال التكرير والبتروكيماويات للاستفادة من نمو الطلب العالمي المتزايد على المنتجات المكررة والبتروكيماويات عالية القيمة، وتشير دراسات عديدة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على المشتقات البتروكيماوية بواقع 150 % بحلول عام 2040، وأن يأتي 70% من نمو الطلب العالمي على الطاقة من القارة الآسيوية، خاصة الصين والهند، وأن يترافق ذلك مع ارتفاع استهلاك الغاز الطبيعي بواقع 45% بحلول عام 2040 أيضاً.

مركز الرويس

ويستمر ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات على مدى يومين، ويناقش استراتيجية أدنوك للتكرير والبتروكيماويات، كما ستقوم الشركة بالكشف عن المخطط الرئيسي لمركز الرويس الصناعي الذي سيوسّع مركز العمليات الحالي في الرويس ليصبح أكبر مجمع متكامل في موقع واحد في العالم لعمليات تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، بما يتيح العديد من فرص الأعمال والاستثمار الجديدة. ويجمع الملتقى أكثر من 30 رئيساً تنفيذياً وما يزيد على 700 من كبار مسؤولي وقادة الشركات العالمية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات والصناعة والأعمال المصرفية والاستثمار والفضاء.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول بكلمة لمعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر حول الاستراتيجية الجديدة للشركة في قطاع التكرير والبتروكيماويات، يعقبها جلسة نقاش وزارية بعنوان «حركة تجارية جديدة.. أسواق جديدة»، يشارك فيها معالي المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، ودارميندرا برادان، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بجمهورية مصر العربية.

كما تشهد فعاليات اليوم الأول عرضاً تقديمياً عن استراتيجية أدنوك المؤسسية بعنوان إعادة صياغة مفهوم صناعة النفط والغاز، يتخللها نقاش حول اتجاهات السوق واستراتيجيات التعامل مع ديناميكياته الجديدة يشارك فيها مجموعة من قادة شركات النفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات العالمية المتكاملة.

ويشارك في هذه الجلسة كلاوديو ديسلزي، الرئيس التنفيذي لشركة -إيني، جو كايسر، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة -سيمنز، مارك غاريت، الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة -توتال، سانغيف سنغ، الرئيس التنفيذي لشركة الهند للبترول، فيكي هولوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة -أوكسيدنتال للبترول، وانغ يلين، رئيس الشركة الوطنية الصينية للبترول.

استراتيجية أدنوك

وتتناول الجلسة التالية عرضاً تقديمياً عن استراتيجية أدنوك الجديدة للتكرير والبتروكيماويات يتم خلالها الكشف عن خطط توسعة الرويس، ثم جلسة بعنوان نظرة عامة على استخدام أدنوك الذكي لرأس المال والتمويل، وجلسة نقاش حول اتجاهات الاستثمار في مجال الطاقة والفرص المجدية المتاحة أمام المستثمرين في مجال التكرير والبتروكيماويات يشارك فيها مجموعة من قادة شركات المال والاستثمار العالمية.

كما سيناقش المشاركون فيه عدداً من المواضيع الرئيسة ذات الصلة بقطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، إضافة إلى توجهات السوق وسلاسل الإمداد العالمية والتمويل والاستثمار، ومن الأمور التي سيناقشها الملتقى التوجهات والفرص في هذا المجال وآخر المستجدات على صعيد سلاسل التوريد العالمية.

وتنظم شركة أدنوك مساء اليوم حفل استقبال للمشاركين في الملتقى في مقرّها الرئيسي بأبوظبي، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى زيارة موقع الرويس، حيث يقوم كبار المسؤولين بشركات النفط العالمية وفريق من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية في جولة إلى مجمّع الرويس الصناعي، الذي يبعد 240 كلم من العاصمة أبوظبي، ويحتضن عمليات التكرير والعمليات البتروكيماوية الرئيسية التي تنفذها «أدنوك».

وسيتعرف الزوار خلال الجولة على أهم برامج التطوير والتحسين الصناعي والعمراني التي من شأنها تحويل الرويس إلى أكبر مُجمّع متكامل بالعالم في موقع واحد للتكرير وإنتاج المواد البتروكيماوية.

مشاركة نخبة متميزة من المسؤولين والخبراء

تشارك نخبة متميزة من المسؤولين والخبراء في ملتقى أدنوك للاستثمار، من بينهم: عبدالعزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، وميشيل فيورنتينو المدير الاستثماري- مجموعة أدنوك وكلاوديو ديسكلازي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، وجو كايسر رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز، ومارك غاريث الرئيس التنفيذي لشركة بورياليس، وباتريك بويان رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة توتال، ووانغ يلين رئيس مؤسسة البترول الوطنية الصينية رئيس شركة بتروجاينا في التنقيب عن المعادن والتنقيب من جامعة الصين للبترول ويتمتع بخبرة تزيد على 30 عاماً من العمل في مجال صناعة النفط والغاز بالصين، وفيكي هولوب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في أوكسيدنتال بتروليوم، وإيريك كانتور نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مويليس وشركاؤه، وجون فلينت الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش إس بي سي، ومصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لقطاع البترول والبتروكيماويات بشركة مبادلة للاستثمار، وسانغيف سنغ الرئيس التنفيذي لشركة الهند للبترول.

ويشارك في حلقات النقاش كل من الدكتور دانيل يورغن نائب رئيس مؤسسة «آي إتش إس ماركت» مؤسس «آي إتش إس كامبريدج» لأبحاث الطاقة، وتريسي لواي مدير التحرير من بلومبيرغ ماركت، وجون ديفتريوس محلل برنامج الأسواق الناشئة بمحطة سي إن إن.