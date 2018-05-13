20 فندقاً ومنتجعاً وتوسّعات بـ5 مليارات

كشف علي راشد لوتاه، رئيس مجلس إدارة «نخيل» العقارية، خططاً تنفذها الشركة لتسريع بلوغ رؤية دبي ‬2020 لتطوير القطاع السياحي التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح لوتاه لـ«البيان الاقتصادي» أن 2020 سيشهد استكمال الشركة لمحفظة أصول عقارية في قطاع الضيافة قوامها أكثر من 20 فندقاً ومنتجعاً، تضم 8 آلاف غرفة صعوداً من 623 غرفة بالوقت الراهن بنسبة نمو 1200% في عدد الغرف الفندقية، مؤكداً أن قيمة عقود التوسعات في المحفظة الفندقية بلغت 5 مليارات درهم.

ولفت إلى أن استراتيجية الأعمال التي ابتكرتها وطبقتها «نخيل» لتطوير تلك المحفظة تقوم على الدخول في شراكات مع علامات فندقية عالمية تسهم في تمويل المشروع وإدارته وتشغيله وجذب سياح من أسواق جديدة ببرامج سياحية غير مسبوقة في دبي.

وأشار لوتاه إلى أن «نخيل» نجحت في إبرام اتفاقيات مع 10 لاعبين دوليين لهم سجل إدارة ناجع بعلامات فندقية مرموقة من بينها: هيلتون، وماينور، ورافلز وآكور، وستاروود، و«سنتارا»، أكبر مشغلي الفنادق والمنتجعات في تايلاند، و«ريو» أحد أكبر مشغلي الفنادق والمنتجعات الإسبانية، فضلاً عن 3 علامات فندقية سيعلن عنها قريباً في سياق فلسفة «نخيل» الاستثمارية التي تضمن تحقيق أهداف دبي الاستراتيجية على الصعيد السياحي وتدر عائدات مستدامة على الشركة من جهة أخرى.