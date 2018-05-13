مبيعات قياسية في التخفيضات الكبرى ومعدلات النمو وصلت إلى 75%

سجل قطاع التجزئة في دبي مستويات مبيعات قياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع بفضل مبادرة «3 أيام من التخفيضات» التي انتهت مساء أمس.

وأكد مسؤولو ومديرو كبرى الشركات العاملة في القطاع أن مراكز التسوق استقطبت أعداداً كبيرة من المتسوقين ما انعكس إيجاباً على المبيعات في مختلف فئات المنتجات، ولفتوا إلى أن دبي تواصل تحفيز أداء قطاع التجزئة بفضل المبادرات الاستراتيجية المتنوعة التي تعطي قيمة مضافة للقطاع ككل.

وتعليقاً على الإقبال الكبير للمتسوقين خلال أيام المبادرة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إن المبادرة تسببت في إقبال كبير من المتسوقين ومشاركة واسعة من المحال التجارية التي فاق عددها 1,500 محل عرضت تنزيلات وتخفيضات على أنواع مختلفة من البضائع والعلامات التجارية المعروفة. وقدر مسؤولون في مراكز التسوق معدلات نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 50 و75% خلال أيام المبادرة الثلاثة.

وأضافوا أن التخفيضات الكبرى أصبحت جزءاً أصيلاً من التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي الذي يضم أيضاً فعاليات تُعنى بالتسوّق، وتجارب تسوّق حصرية، تهدف إلى تحفيز قطاع التجزئة الذي يساهم بقوة في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة منذ عقود إلى جانب تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للتسوّق والترفيه.

واعتبروا أن نجاح المبادرة يرجع إلى اعتمادها فترة زمنية قصيرة من شأنها تشجيع المستهلكين على اقتناص العروض والحصول على مشترياتهم بأقل الأسعار الممكنة.