16 مليار درهم تجارة البتروكيماويات في «جافزا»

تشارك موانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، في مؤتمر ومعرض سلاسل التوريد الذي تنظمه الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بهدف تسليط الضوء على قدراتها اللوجستية ودور مجموعة موانئ دبي العالمية في تسهيل سلاسل إمداد الكيماويات، بفضل عملها في 78 محطة بحرية وبرية في قارات العالم الست.

وتركز المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"؛ التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، خلال المعرض على مقوماتها الأساسية التي تمتاز بها بصفتها المنطقة الحرة الأكثر كفاءة للتجارة وإعادة التوزيع والتصدير، والقادرة على استقطاب وخدمة شركات البتروكيماويات. ويعد قطاع البتروكيماويات أحد القطاعات الرئيسة في "جافزا" إذ بلغت قيمة تجارة هذا القطاع 16 مليار درهم في 2017.

وتحتضن المنطقة الحرة أكثر من 526 شركة تعمل في هذا القطاع من 67 دولة. وبوصفها مركزاً لوجستياً، توفر جافزا ربطاً متعدد الوسائط للأسواق العالمية من خلال سلسلة توريد عالمية ديناميكية ومبسطة تدعمها عمليات موانئ دبي العالمية في 40 دولة.

يأتي ذلك في ظل سعي شركات البتروكيماويات إلى توسيع استثماراتها في جافزا عبر زيادة خطوط إنتاجها وحرصها على رفد السوق بمنتجات جديدة تمهيداً لجعل دبي والإمارات المركز الأبرز عالمياً في الصناعات البتروكيماوية ما يعزز مساهمة الدولة في حجم الإنتاج العالمي من هذه الصناعات الحيوية.

تعاون

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "يتطلب إنشاء سلاسل توريد أفضل وأكثر كفاءة تعاوناً أكبر من قادة الصناعة ومشاركة المعرفة ونقلها في ما بينهم، إذ يساعد هذا النوع من التعاون القطاع على تحديد أوجه القصور والتغلب عليها في ظل التطور التكنولوجي الهائل الذي نعيشه، إذ أصبحت مراقبة البيانات وإدارتها وتحليلها ذات أهمية قصوى في قطاع البتروكيماويات".

وأضاف ابن سليم: "نقدر في شركة موانئ دبي العالمية قيمة التعاون كعنصر أساسي في استراتيجية أعمالنا لتمكين التجارة بكل الوسائل الممكنة. نحن سعداء بدعم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ونعتقد بأن حجم وقيمة تجارة القطاع عبر جافزا يؤكد قوة الاقتصاد الوطني وقدرته على التكيف مع ظروف التجارة العالمية، وخلق فرص جديدة للاستثمار وفتح أسواق جديدة للصادرات من الإمارات".

شركاء

من جهته، شدد محمد المعلم، المدير التنفيذي المدير العام لموانئ دبي العالمية، إقليم الإمارات، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي "جافزا"، أهمية التعاون بين الشركاء الاستراتيجيين في سلسلة الإمداد بقطاع البتروكيماويات مشيراً إلى قصص نجاح دبي وموانئ دبي العالمية في استقطاب أفضل العقول في تنمية فرص الأعمال وتطوير الاستثمار.

وأكد المعلم أن شركات البتروكيماويات عززت تنافسية منتجاتها باللجوء إلى الابتكار والقيمة المضافة للمواد المنتجة من خلال دمج الابتكار في العمليات التشغيلية لتحقيق نمو مستدام طويل الأمد، إذ إن إدراك العلاقة الوثيقة بين تبني التكنولوجيا الحديثة وقطاع البتروكيماويات يعد ضرورة حتمية وعنصراً أساسياً في ريادة هذا القطاع وتطوره وتحقيق المزيد من الأرباح.

ويعقد المؤتمر السنوي للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات تحت شعار "التعاون من أجل النمو: تحول ثقافي" وتشير الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من 80% من الهيئات العالمية تتفق على أن زيادة التعاون مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين يمكن أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وخفض تكاليف سلسلة التوريد.