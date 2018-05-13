«أدنوك» تشتري حصة من «أرامكو» بمصفاة راتانغيري الهندية

يتم اليوم إبرام اتفاقية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وشركة «أرامكو» السعودية، تحصل بموجبها الأولى على جزء من حصة الأخيرة، التي تبلغ 50%، في مشروع مصفاة تكرير البترول الضخمة ومجمع البتروكيماويات المتكامل في مدينة راتانغيري على الساحل الغربي من الهند.

وأفادت قناة «بي تي في إنديا» الإخبارية، التي نشرت الخبر أمس نقلاً عن مصادر رسمية، بأن التوقيع على الاتفاقية سيجري اليوم في أبوظبي بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لأدنوك، والمهندس أمين حسن الناصر، رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، ودراميندرا برادان، وزير النفط الهندي.

وكانت أرامكو، التي تعد أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، قد أبرمت الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات راتانغيري التكرير والبتروكيماويات المحدودة، المكونة من تحالف من شركات بترول كبرى مملوكة للحكومة الهندية، وهي: مؤسسة النفط الهندية المحدودة، شركة هندوستان بتروليوم كوربوريشن المحدودة، شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن المحدودة. وبموجب هذه المذكرة، حصلت أرامكو على 50% في مشروع المصفاة ومجمع البتروكيماويات في راتانغيري. وتنص المذكرة أيضاً على أن تزود أرامكو المشروع بنـــصف النــفط الخام الذي سيجري تكريره في المصفاة.