هيئة مطار الشارقة تطلق هويتها ومشاريعها الجديدة

أكد علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن هيئة المطار تعمل جاهدة على إطلاق العديد من المشاريع التي تصب في عملية التطوير المستمرة، والتي أبرزها مشروع توسعة مطار الشارقة الدولي على مراحل، حيث تم إسناد خدمات التوسعة إلى شركة مطارات باريس للاستشارات الهندسية، لتصميم مشروع توسعة المطار، والإشراف على أعمال الإنشاء، كما تم تعيين شركة كور للاستشارات الهندسية، استشارياً لمشروع إزالة المباني المتأثرة، إضافة إلى إرساء عقد مشروع تصميم وبناء محطة الصرف الصحي على شركة (ماتيتو أوفرسيز)، إضافة إلى مشاريع مساندة للتوسعة، منها الجسر الجديد المؤدي إلى مبنى المسافرين، ومواقف السيارات الجديد، وإنشاء 4 بوابات للمغادرين، ومنطقة جديدة لاستقبال ركاب تغيير التأشيرات.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي نظمته هيئة مطار الشارقة الدولي الخميس للموظفين والشركاء الاستراتيجيين، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، تحت شعار «رحلة إلى القمة»، تقديراً لجهودهم المتميزة، واحتفاءً بإنجازاتهم التي ساهمت في تعزيز مكانة المطار الإقليمية والعالمية، كما تم خلال الحفل، إطلاق الشعار الجديد للمطار، بحضور علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، وممثلي الجهات العاملة في المطار، والشركاء الاستراتيجيين، وموظفي هيئة مطار الشارقة الدولي.

روح الفريق

وأشاد المدفع بروح الفريق الواحد، التي ميزت فريق العمل في المطار، مؤكداً أهمية الإبداع في كافة جوانب العمل، بما يساعد في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تتطلع إلى الارتقاء بالإمارة في كافة المجالات، مثمناً دور صاحب السمو حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم، رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سموهما اللا محدود في سبيل تطوير العمل بقطاع الطيران في الإمارة، كما ثمّن جهود موظفي هيئة مطار الشارقة الدولي، وإمكاناتهم وكفاءاتهم وقدراتهم، التي تعد رأس المال الحقيقي، والعامل الرئيس لتطوير العمل في المطار، وتعزيز مكانته المرموقة بين المطارات، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال إن الحفل الذي يقام تحت شعار «رحلة إلى القمة»، يأتي في إطار الحرص على تجسيد استراتيجية المطار، المتعلقة بالموارد البشرية، والتي تعنى بإيجاد بيئة عمل محفزة ومستقرة، وتحرص على تعزيز التواصل البناء، وترسيخ الروح الأسرية بين موظفي الهيئة من مختلف المستويات الوظيفية، معلناً قيام هيئة مطار الشارقة، بتعزيز هوية مطار الشارقة الدولي، بإعادة إطلاق شعار المطار، وجعله علامة تجارية ديناميكية، حيث سيعرف المطار الآن بـ «مطار الشارقة»، وسيتم تحديث الشعار القديم إلى آخر جديد، يجسد إرث المطار وممتلكاته الأرضية والبحرية والجوية، كونه المطار الدولي الوحيد ذا الوجهة المجتمعية، والمتصل لحدود كل إمارة في الدولة، مع إمكانية الوصول إليه من ثلاثة موانئ بحرية.

إنجازات عديدة

وأثنى الشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، على الجهود التي بذلت العام الماضي، والتي ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات التي كان آخرها حصول المطار على شهادة الاعتماد العالمية في اجتياز المستوى الثالث في إدارة الانبعاثات الكربونية، مستعرضاً أبرز الإنجازات التي حققها المطار خلال العام الماضي، بفضل تكاتف الجهود.

وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين استخدموا مطار الشارقة الدولي في 2017، بلغ 11.365 مليون مسافر، في حين سجل المطار 75.96 ألف حركة إقلاع وهبوط، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي يواجهها القطاع، حيث استفاد المطار من موقعه الجغرافي، وقربه من العديد من الموانئ البحرية في رفع حركة الشحن الجوي.

قائمة

شملت قائمة الشركاء الاستراتيجيين المكرمين، كلاً من دائرة الطيران المدني بالشارقة، وزارة الداخلية، القيادة العامة لشرطة الشارقة، بلدية الشارقة، هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، العربية للطيران، وكالة مطار الشارقة للسفريات، شركة الشارقة لخدمات الطيران، ألفا لخدمات تموين الطائرات، السوق الحرة ديوفري الشارقة، قسم مراقبة جوازات منفذ مطار الشارقة الدولي، قسم شرطة المطار، مركز جمارك ركاب مطار الشارقة الدولي، مركز جمارك الشحن الجوي، جاما للطيران الخاص، شركة ساسكو الشارقة، العربية للأنابيب، الشركة البريطانية لوقود الطائرات، فلورا للضيافة، جي سي ديكو للإعلانات، كما تم خلال الحفل، تكريم الشركاء الإعلاميين، حيث تم تكريم صحيفة البيان، والمؤسسات الإعلامية المحلية، ووكالات الأنباء.