الهند توافق على شراء «دبي العالمية» 65% في «هندوستان إنفرالوغ»

أكدت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن دائرة الشؤون الاقتصادية في الحكومة الهندية وافقت في أبريل الماضي على عرض شركة دي بي ورلد انفستمنت بي في الهولندية، والتي تتولى مجموعة موانئ دبي العالمية إدارتها، بالاستحواذ على حصة تبلغ 65% في شركة هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة في مومباي.

ونقلت «بلومبيرغ» عن الدائرة أن «دي بي ورلد انفستمنت بي في» عرضت 32.5 مليار روبية مقابل شراء الحصة المذكورة. يذكر أن «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة»، تأسست العام الماضي كمشروع مشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند.