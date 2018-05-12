«دانة غاز» تتوصل لاتفاق مع حاملي صكوكها

ذكرت بلومبرغ نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن شركة دانة غاز توصلت إلى اتفاقية مع حاملي صكوكها الإسلامية الرئيسيين، لإعادة هيكلة الصكوك التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، في مؤشر على احتمال إنهاء معركة قانونية بين الطرفين.

وقالت المصدر التي طلبت عدم الكشف عنها لخصوصية الموضوع: إن لجنة تمثل حملة الصكوك، تضم شركتي بلاك روك، وجولدمان ساكس، وافقت على قبول دفعة نقدية فورية من 20 سنتاً للدولار، وترحيل الباقي إلى سندات مدتها ثلاث سنوات.

ورفض متحدث باسم الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً التعليق قائلاً: «لا نعلق على الشائعات والتكهنات». وأوردت بلومبرغ ما وصفته بمزيد من التفاصيل حول الاتفاقية: حيث ستدفع الصكوك الجديدة عائداً سنوياً يبلغ 4 %.

وفي الوقت نفسه وافق حملة السندات على حذف بند خيار قابلية التحويل في الصكوك. في حين قالت دانة غاز: إنها ستدفع 20% أخرى من الصكوك بعد عامين، وسترفع نسبة العائد إلى 6 % في حال تخلفها عن ذلك. وقد وافقت غالبية حملة الصكوك على الشروط.