الإمارات تحصد 33 ٪ من الاستثمارات الرقمية في المنطقة 2017

حصدت الإمارات 33 ٪ من عدد الصفقات وحصة المستثمرين الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ظفرت الشركات الناشئة في المنطقة بـ 270 صفقة، ضمنت منها استثماراً بقيمة 650 مليون دولار خلال 2017 والذي يعد أكثر الأعوام نجاحًا بالنسبة للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من الناحية الاستثمارية.

جاء ذلك في سياق تقرير حديث بعنوان «حالة الاستثمارات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» (2013-2017). صادر عن موقع «عرب نت»، وهي شركة إعلامية وبحثية، وفعاليات ناشئة، تركز على ريادة الأعمال الإقليمية، وتتعاون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من دبي.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة «عرب نت» ومؤسسها «عمر كريستيديس»: إن الإمارات لا تزال وجهة ريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط. ويرجع ذلك إلى كونها تمثل أكبر عدد من التمويل والصفقات والمستثمرين. واستندت النتائج التي تم التوصل إليها إلى إحصائيات تم جمعها من إجمالي 52 من المسرعات والمستثمرينً في جميع أنحاء المنطقة. وبشكل خاص من الإمارات، والسعودية، ومصر، والبحرين، والجزائر والمغرب وفلسطين والكويت والأردن ولبنان وتونس والجزائر.

ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من 40 صندوقًا جديدًا أطلق سنويًا بين عامي 2015 و2016. مضيفاً: أنه تم إطلاق 30 صندوقًا جديدًا بين عامي 2016 و2017. ويمثل لبنان والأردن والسعودية، والمستثمرون المصريون بشكل جماعي نسبة 70٪ من إجمالي التمويل. فيما جاء ثلث إجمالي المستثمرين من الإمارات. وتمكنت الإمارات في السنوات الخمس الماضية من احتضان 298 استثمارًا في الشركات الناشئة التقنية، متفوقة على جارتها الإقليمية.