سوق أبوظبي العالمي يفتتح مكتباً في الصين

افتتح سوق أبوظبي العالمي مكتباً له في العاصمة الصينية بكين، وذلك وفقاً لما نشرته شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية العالمية أمس على موقعها الشبكي.

وأكد أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أهمية افتتاح أول مكتب تمثيلي للسوق في العاصمة الصينية بكين بما يسهم في دعم الخطط التنموية على المدى الطويل لكل من الإمارات والصين.

وأجرت الشبكة لقاءً تليفزيونياً مع «ريتشارد تنغ»، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أكد فيه أن الهدف من افتتاح هذا المكتب هو دعم المساعي الرامية لتدويل عملة «اليوان» الصينية، وأيضاً دعم مبادرة طريق الحرير الجديد الصينية، والمعروفة أيضاً باسم مبادرة «الحزام والطريق».

وقال تنغ: «إذا نظرنا إلى مبادرة الحزام والطريق، فسنجد أنها تتيح العديد من الفرص الاستثمارية الجذابة في مناطق الشرق الأوسط، شمال أفريقيا وجنوب آسيا، وهي مناطق حيوية، فضلاً عن كونها لا زالت تحتاج إلى العديد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية. وتبلغ قيمة هذه الاستثمارات المطلوبة تحديداً 26 تريليون دولار خلال الفترة من الآن، وحتى عام 2030».

وأضاف تنغ : «تعد سوق أبوظبي العالمية منطقة حرة، حيث تتدفق الأموال إليها بكل سهولة. ونحن نريد دعم تمويل «اليوان» ودعم مبادرة الحزام والطريق». وقال أيضاً: «ستستأثر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بما يزيد على 50 من النمو السكاني على مستوى العالم بحلول علم 2050.