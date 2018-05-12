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جراند مول يفتتح فرعه الـ 52 في الشارقة بمساحة 200 ألف قدم مربعة

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

شمس الدين بن محيي الدين وعدد من المسؤولين خلال المؤتمر الصحفي في دبي | البيان

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أعلنت مجموعة ريجنسي المتخصصة في تشغيل وإدارة مراكز التسوق في المنطقة أمس في دبي إطلاق مركز جراند مول الـ 52 في منطقة المصلى بالشارقة وذلك يوم الاثنين المقبل 14 مايو.

وقال شمس الدين بن محيي الدين مدير مجموعة ريجنسي خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي أمس أن المجموعة مهتمة بالتوسع في دولة الامارات خلال الفترة المقبلة، حيث نعتمد اكلاق عدد من المراكز في دبي خلال الفترة المقبلة والتي تسبق انطلاق معرض اكسبو دبي 2020، مشيرا الى أن جراند مول الشارقة أكبر منفذ تسوق تطلقه مجموعة ريجنسي في الإمارات وسيكون جراند هايبرماركت بمثابة المستأجر الرئيسي للمركز الذي يمتد على مساحة إجمالية تربو عن 200 ألف قدم مربع، فضلا عن منطقة مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 600 سيارة.

لقد دأبت مجموعة جراند هابرماركت على التوسع على مرور السنوات مدفوعة في ذلك بالدعم منقطع النظير من قاعدة عملائها المتنامية باستمرار. وتلبي سلسلة محلات التجزئة إحتياجات المواطنين والوافدين على حد سواء عبر تقديم مجموعة واسعة من المنتجات التي يتم انتقاؤها بعناية فائقة استناداً إلى أعلى معايير الجودة وتنافسية الأسعار. هذا ويتقاسم تجار التجزئة المزايا التي يحصلون عليها. كما يتيح جراند جملة من الجوائز والتخفيضات لعملائه بمناسبة افتتاح هذا المشروع الجديد.

وتتمتع مجموعة ريجنسي بحضور متميز في قطاع تجارة التجزئة في كل من الإمارات وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية والكويت والصين والهند وتلبي أكثر من 213000 عميل كل يوم من خلال عملياتها اليومية.

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