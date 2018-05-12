مراكز التسوّق تستقبل حشوداً ضخمة من المتسوّقين

استقبلت مراكز التسوق في دبي أعداداً كبيرة من المتسوقين الباحثين عن أفضل العروض والتنزيلات خلال مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، المبادرة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وعجت المراكز خلال اليومين الماضيين بحشود كبيرة من المستهلكين، ومنذ اليوم الأول لانطلاق التخفيضات، وسجلت بعض متاجر التجزئة أعداداً غير مسبوقة من المتسوقين وبدأت العديد من المنتجات المشمولة بالتخفيضات بالاختفاء من الأرفف نتيجة الإقبال الهائل.

وطرحت متاجر التجزئة ومراكز التسوق عروضاً مغرية على مجموعة واسعة من المنتجات بدءاً من الألبسة وصولاً إلى الاكترونيات.

حشود المتسوقين في دبي مول أمس | تصوير - ناصر بابو

وتشهد التخفيضات الكبرى إقبالاً كبيراً من العلامات التجارية على المشاركة في العروض المغرية التي تصل الحسومات فيها إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر المبادرة حتى مساء غدا السبت في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى بدبي.

وتضم القائمة الضخمة للعلامات المشاركة في مجال الأزياء الفاخرة ألكسندر ماكوين، جورجيو أراماني، ديان فون فورستنبرغ، إيزابيل مارانت، وكارل لاغرفيلد،

ومايكل كورس، وموسكينو، وروبرتو كافالي وستيلا مكارتني وتوري بورتش. وفي قطاع الأزياء العصرية، هناك مارك & سبينسر، سي أو إس، كوست، ديزل، فوريفر 21، غيس، ليفايز، مونسون، ألدو، وتوب شوب.

عدد كبير من المتسوقين بمناسبة التخفيضات الكبرى

ومن متاجر، الذهب والمجوهرات، تشارك داماس، جوهرة، صديقي وأولاده، ألدو للاكسسوارات، اكسيسورايز، ومجوهرات كورابا ومن متاجر الإلكترونيات بيتر لايف، شرف دي جي، وكارفور ولولو هايبرماركيت.

كما يشارك اللولو هايبر ماركت وكارفور في هذه المبادرة المميزة حيث سيوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90 %.

وتقدم مراكز التسوق في دبي للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز استثنائية، من ضمنها سيارات وقسائم تسوق وجوائز نقدية كونها جزءاً من عروض «تسوّق واربح» ، ضمن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

وسيقدّم ابن بطوطة مول سيارة BMW جديدة من السلسلة 3 لأحد المتسوقين المحظوظين، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أيّ من متاجر المركز ويدخلون السحب على السيارة الجديدة. أما عملاء سيتي بنك فيمكنهم مضاعفة فرصهم في الفوز عند التقدم بطلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان لدى فرع سيتي بنك في ابن بطوطة مول.

متسوقون في متاجر مول الإمارات

فرصة للمتسوقين

تأتي مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، لتمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات وتخفيضات تتراوح ما بين 25% حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية التي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى، وذلك خلال الفترة ما بين 10 حتى 12 مايو 2018 في شتّى أنحاء المدينة. ومع مشاركة أكثر من 400 علامة تجارية وفيما يفوق عن 1,500 محل تجاري، سيحظى المتسوقون بشراء مختلف احتياجاتهم بأفضل الأسعار.

حشود المتسوقين في سيتي سنتر أمس | البيان

التخفيضات الكبرى تجذب المتسوقين