«أبوظبي التعاونية» تفتح فرعها الـ 47 تحت علامة «سبار» في رأس الخيمة

افتتحت جمعية أبوظبي التعاونية فرعها الـ 47 على مستوى الدولة تحت علامة «سبار» في رأس الخيمة.

وأكد بيجوي توماس المدير التنفيذي للعمليات في جمعية أبوظبي التعاونية وسبار وميغا مارت، أن تسهيل الإجراءات التي تقدمها حكومة رأس الخيمة ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة في قطاع التجزئة الذي يشهد نمواً كبيراً، حيث تستهدف المجموعة 30% من حصة السوق في إمارة رأس الخيمة.

وأشار توماس خلال افتتاح فرع جمعية أبوظبي التعاونية تحت علامة «سبار» في مركز «النعيم مول» بمنطقة النخيل في إمارة رأس الخيمة، إلى أن إجراءات الترخيص لم تستغرق سوى ثلاثة أيام، الأمر الذي يؤكد على اهتمام الحكومة والجهات المعنية في الإمارات بتقديم الحوافز للمستثمرين في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن افتتاح الفرع الجديد يصل بعدد فروع الجمعية إلى 47 فرعاً على مستوى الدولة.

عروض وتخفيضات

وأضاف: الفرع الجديد يأتي على مساحة 8 آلاف متر مربع كأول فرع المجموعة في إمارة رأس الخيمة، وتم تسريع وتيرة العمل لافتتاحه قبل حلول شهر رمضان المبارك لتوفير السلع أمام الزبائن والاستفادة من العروض الترويجية التي تطرحها المجموعة، لافتاً إلى أن 78% من نسبة مبيعات المجموعة تنحصر في العروض والتخفيضات، بالإضافة لافتتاح الفرع الجديد لمؤسسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية لبيع السلع المدعومة للمواطنين، بهدف توسيع دائرة خدمات المؤسسة وإيصالها لأكبر عدد من المواطنين المستفيدين في المناطق الشمالية.

وقال توماس: تبلغ حصة الجمعية من حجم تجارة التجزئة في السوق الإماراتي 5.6%، حيث وضعنا خططاً لزيادة هذه الحصة عبر افتتاح المزيد من الفروع في ظل تسهيلات الإجراءات والحوافز التي تقدمها الدولة، لافتاً إلى أن «سبار رأس الخيمة» طرحت مبادرتها الأولى في الإمارة لتخفيض أسعار منتجاتها إلى 70% خلال شهر رمضان، مع تثبيت قائمة السلع ضمن مبادرة التخفيض لعام 2018 تنفيذاً لقرارات وزارة الاقتصاد.

تجزئة

وأكد رجل الأعمال أحمد عيسى النعيم مالك مجموعة مراكز النعيم مول، أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات يشهد نمواً متسارعاً بسبب توافر العوامل الاقتصادية والاجتماعية والحوافز التي تقدمها الحكومة الاتحادية والمحلية، مشيراً إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة القوة الشرائية من أهم العوامل التي أدت إلى زيادة كسب ثقة المستثمرين وخاصة في إمارة رأس الخيمة التي سخرت كافة الإجراءات أمام المستثمرين لافتتاح المشاريع الجديدة.

وأشار إلى أن اختيار جمعية أبوظبي التعاونية لافتتاح فرعها الجديد تحت علامة «سبار» في إمارة رأس الخيمة يساهم في خلق منافسة كبيرة بين مختلف منافذ البيع بالتجزئة في الإمارة وهو ما يصب في مصلحة المستهلك، وخاصة بمنطقة النخيل التي تقع في المركز التجاري بوسط المدينة وتضم كثافة سكنية كبيرة.

توطين

أفادت منيرة الحمادي مدير إدارة الموارد البشرية في جمعية أبوظبي التعاونية، بأن الجمعية وضعت خططاً جديدة لرفع نسبة التوطين عبر برنامج دبلوم تجارة التجزئة المعتمد من الهيئة الوطنية للمؤهلات، وأشارت إلى أن الدفعة الأولى تضم 25 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية يتم تدريبهم في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني بهدف إكسابهم الخبرة اللازمة للعمل في القطاع الخاص.