الإمارات الأولى إقليمياً في التكنولوجيا المالية

تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التكنولوجيا المالية وفق ما تم الإعلان عنه خلال فعاليات مؤتمر التكنولوجيا والابتكار والمجتمع «سايفاي أفريقيا 2018» والذي انطلق مساء أمس الأول بمدينة طنجة المغربية. وعقد تحت رعاية العاهل المغربي الملك محمد السادس بتنظيم وزارة التجارة والصناعة في المغرب ومركز الدراسات والأبحاث الهندي.

وقال المشاركون في المؤتمر: إن الإمارات استفادت من ارتفاع معدلات الاستثمار بالقطاع ذاته علاوة على فعالية الإطار القانوني وتوافر التشريعات المنظمة لقطاع التكنولوجيا فضلا عن توافر البنية التحتية اللازمة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، مؤكدين على أن التجربة الإماراتية في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي تمثل نموذجاً يحتذى به.

وجاءت الكويت في المرتبة الأولى في كل من مؤشرات تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على بيئة الأعمال ومدى مساهمة التكنولوجيا في الوصول للخدمات وكفاءة الاستخدام الحكومي للتكنولوجيا ونمو خدمات الدفع الالكتروني.

وحلت مصر في المرتبة الأولى على مستوى مؤشرات استخدام الأفراد للإنترنت والنمو السنوي المركب في عدد الشركات العاملة في القطاع ومستوى سهولة ممارسة الأعمال في تكنولوجيا المعلومات.

أسرع 10 مراكز

وخلال المؤتمر تم الإعلان عن قائمة أسرع 10 مراكز تكنولوجية نمواً في القارة الافريقية حيث تصدرت القائمة المغرب وذلك نتيجة سيطرتها على حصة تلامس نصف الصادرات التكنولوجية (45%) من مجموع الصادرات في الشرق الأوسط، تلتها مصر بفضل النمو المتسارع الذي يشهده قطاع التكنولوجيا حيث يبلغ متوسط صادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات 3.5 مليارات دولار بمعدل نمو سنوي مركب 9% وفقاً لبيانات السنوات الخمس الماضية.

وجاءت كينيا في المرتبة الثالثة افريقياً بفضل مبادرة سيليكون سافانا وهو مركز عالمي يستلهم تجربة «وادي السيليكون» الأميركي الواقع في ولاية كاليفورنيا الأميركية والذي يضم بعضاً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم فيما جاءت نيجيريا في المرتبة الرابعة بالقائمة ذاتها وذلك نتيجة الانتشار الكبير لمستخدمي الانترنت بها بواقع 55.9 مليون مستخدم للانترنت كما أن نيجيريا لديها مركز تكنولوجي عالمي يحمل اسم «يابا» في مدينة لاغوس.

وقال مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المغربي، إن بلاده أقرت استراتيجية تحوطية من الانكشاف على مخاطر التهديدات الالكترونية لتصبح جاهزة أمام خطر تنامي عمليات القرصنة والتي تشهد نمواً بوتيرة متسارعة.

وأضاف إن هناك تعاوناً وثيقاً بين كل من المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك في إطار رؤية بلاده المتمثلة في تعزيز التعاون والاتفاقيات التكنولوجية والتقنية المشتركة على المستويات الافريقية والعربية والشرق أوسطية.

خلق الوظائف

وقال رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، إن التكنولوجيا باتت محركاً أساسياً للنمو وخلق الوظائف في القارة الافريقية التي شهدت خلال الفترة الماضية نمواً متسارعاً أسفر عن قفزة قياسية في عدد مراكز التكنولوجيا لتصل إلى مستوى يبلغ 314 مركزاً تكنولوجياً في 93 مدينة في 42 دولة بالقارة.

وأضاف أن هناك تطوراً تكنولوجياً كبيراً على مستوى العالم حيث تشير بيانات البنك الدولي إلى أن أكثر من 40% من سكان الكوكب إمكانية الاتصال بالانترنت، مع دخول مستخدمين جدد إلى الشبكة العالمية يومياً، كما أن 7 أسر من أصل 20، من الأشد فقراً في العالم لديها هاتف محمول.

وأوضح أن التطور التكنولوجي المتسارع في أفريقيا أدى إلى تسابق الشركات العالمية على ضخ استثمارات في بلدان القارة السمراء خصوصا أن سوق تكنولوجيا المعلومات بها لم يتشبع وما زال يحمل فرصاً للنمو.

وذكر أن المؤتمر يبحث كذلك كيفية ضمان وجود علاقة تجارية رقمية شاملة لاتفاقية الشراكة التجارية والاستثمارية العابرة للأطلسي.

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قدر المشاركون في المؤتمر حجم سوق تكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند مستوى 60 مليار دولار، مشيرين إلى أن عدداً من الدول العربية حققت تقدماً في هذا المضمار أبرزها الإمارات ومصر، في الوقت الذي سجلت فيه التكنولوجيا المالية نمواً سنوياً مركباً بواقع 4.5% خلال السنوات الخمس الماضية على مستوى المنطقة.