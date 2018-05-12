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«واشنطن بوست»: توسّع طيران الإمارات يعزّز مكانة مطار دبي

المصدر:
  • دبي- سيد صالح
التاريخ:

طيران الإمارات ساهمت في تعزيز المكانة العالمية لمطار دبي الدولي | من المصدر

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ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن سياسة التوسع النشطة التي تنتهجها طيران الإمارات قد ساهمت في تعزيز المكانة العالمية لمطار دبي الدولي، وفي حصوله على لقب أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالمسافرين الدوليين.

جاء ذلك في سياق تقرير نشرته الصحيفة تعليقاً على البيانات المالية لطيران الإمارات عن السنة المالية 2017، والتي أعلنتها الناقلة في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي.

وأشار التقرير إلى أن الناقلة قد نقلت خلال السنة المالية المنقضية رقماً قياسياً من المسافرين، وهو 58.5 مليون مسافر، بالمقارنة مع 56 مليون مسافر خلال السنة المالية التي سبقتها.

 

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