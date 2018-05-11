«إعمار» تطلق مبيعات «جراندي» بوسط مدينة دبي الأحد

كشفت شركة «إعمار للتطوير» عن أن إطلاق مبيعات برج «جراندي» السكني الجديد بعد غد الأحد. ويتمتع البرج بإطلالات مباشرة على «نافورة دبي» و«برج خليفة». وتقدم «إعمار» من خلال البرج الجديد إحدى آخر الفرص للاستثمار في عقارات سكنية مميزة وسط مدينة دبي.

ويتألف البرج من 78 طابقاً ويمتاز بموقعه الحيوي في منطقة الأوبرا التي تحتضن «دبي أوبرا». ويتضمن البرج وحدات تتنوّع بين الشقق التي تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، مقدماً فرصة استثمارية مميزة في ضوء الطلب الكبير على شراء المنازل في «وسط مدينة دبي».

ويمكن للسكان الوصول من البرج إلى ممشى الواجهة المائية الذي يحفل بالمتاجر والمطاعم الراقية، ويؤدي إلى «دبي مول»، أكبر وجهات التسوق والترفيه وأكثرها استقطاباً للزوار في العالم. كما يسهل الوصول من «جراندي» سيراً على الأقدام إلى «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد» الذي يحتضن بدوره باقة واسعة من المطاعم والمقاهي العصرية والمعالم الفنية المميزة.

وتحتضن منصة البوديوم في برج «جراندي» حوض السباحة المصمّم على طراز «إنفينيتي» الذي تحيط به منصة واسعة تطل على «نافورة دبي». وهنالك أيضاً حوض السباحة الخاص بالأطفال، ومنصات الشواء، ومركز اللياقة البدنية المجهز بأحدث المعدات، والنادي الصحي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من مرافق الحياة العصرية.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة «إعمار العقارية»: «نجح «وسط مدينة دبي» في ترسيخ مكانته كأحد أكثر الوجهات السكنية استقطاباً للاهتمام في المدينة، مقدماً قيمة كبيرة للمستثمرين، بالإضافة إلى منح السكان فرصة الاستمتاع بأرقى أساليب الحياة العصرية».

ويمثل برج «جراندي» إضافة مميزة إلى مجموعة الوجهات السكنية في «وسط مدينة دبي»، وسيثري بتصاميمه الهندسية المميزة الأفق العمراني للمدينة. كما يتيح البرج الجديد للسكان فرصة الإقامة في وجهة ثقافية عصرية مزدهرة، مع إطلالات ساحرة على «برج خليفة» و«نافورة دبي» وعلى مسافة قريبة من «دبي أوبرا» و«دبي مول».