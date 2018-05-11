«طاقة» تستثمر 2.1 مليار درهم في 2018

أكدت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) أنها تستهدف إنفاقاً رأسمالياً قدره 2.1 مليار درهم (572 مليون دولار) في 2018 تمشيا مع ارتفاع أسعار السلع الأولية.

حيث تعتزم الشركة تعزيز الإنفاق بعد ثلاث سنوات من تقليصه، وفقاً لرئيس مجلس الإدارة سعيد مبارك الهاجري. الذي قال في مقابلة مع وكالة بلومبرغ: « تحولنا الآن من مرحلة الاقتصاد في التكاليف، إلى مرحلة الاستثمار في مختلف أوجه العمل»، مؤكدا توجيه الاهتمام نحو تنمية الأصول الحالية. ونافياً وجود خطط لأي عمليات استحواذ.

وأعلنت الشركة أمس نتائج الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الأرباح 110 ملايين درهم مقارنةً مع 77 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017، ما يمثل ارتفاعاً نسبته 42%.

وأضاف الهاجري: إن طاقة قامت بتغطية معظم احتياجاتها على المدى القصير من إعادة التمويل. وأصدرت الشهر الماضي سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لإعادة تمويل دين قائم.

وأكد عدم وجود أي خطط لدى الشركة لبيع أي من أصولها النفطية او الغازية. قائلاً: ندير أعمالنا وكأنها ملك لنا على المدى الطويل.

وقال محمد الأحبابي المدير المالي بالإنابة خلال مؤتمر بالهاتف إن الإنفاق الرأسمالي لطاقة بلغ 428 مليون درهم في الربع الأول من العام وكان ممولاً تمويلاً ذاتياً عن طريق السيولة التي يولدها النشاط.