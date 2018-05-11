جامعة الإمارات للطيران تحتفل بتخريج دفعة ربيع 2018

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، احتفال جامعة الإمارات للطيران أمس بتخريج الفوج الـ29 من طلبتها، الذي ضم 230 خريجاً، بمن فيهم نحو 100 خريج من موظفي مجموعة الإمارات، وذلك في الحرم الجامعي الكائن بمدينة دبي الأكاديمية.

قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يرافقه الدكتور أحمد العلي مدير جامعة الإمارات للطيران، بتوزيع الشهادات على الخريجين، بحضور اللواء أحمد محمد ثاني مساعد القائد العام لشؤون المنافذ في شرطة دبي، وعدد من مسؤولي مجموعة الإمارات والهيئة التدريسية والإدارية للجامعة، ومسؤولين من جامعة كوفنتري البريطانية، ومسؤولين حكوميين، وجمع من أولياء أمور وأصدقاء الطلبة.

أحمد بن سعيد وأحمد بن ثاني وأحمد العلي مع 3 من منتسبي شرطة دبي حصلوا على الماجستير

وتقدم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالتهنئة إلى الخريجين وذويهم. وقال: هذا يوم الإنجاز للخريجين، الذين بذلوا جهوداً كبيرة لتحقيق النجاح في المجالات التخصصية التي اختاروها. وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في حياتهم العملية».

وقال الدكتور أحمد العلي: توفر جامعة الإمارات للطيران برامج تعليمية متميزة، تتيح للطلبة تطوير مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم على التحليل والتواصل والتفكير الخلاق في بيئة تعاونية ومحفزة، تهيئ لهم دروب النجاح في حياتهم العملية.

وتأسست جامعة الإمارات للطيران في عام 1991 وأصبحت الجناح الأكاديمي لمجموعة طيران الإمارات، ورسخت مكانتها باعتبارها مؤسسة تعليمية رائدة لتدريس تخصصات متعددة.