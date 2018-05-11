الإمارات واليابان تبحثان توقيع اتفاقية تعاون جمركي

بحث المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع وفد ياباني سبل تعزيز التعاون الجمركي المشترك وتوقيع اتفاقية للتعاون الفني والإداري الجمركي، إضافة إلى الاعتراف المتبادل بنظام المشغل الاقتصادي المعتمد وتبادل الخبرات وزيادة حركة التجارة البينية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقباله بمقر الهيئة بأبوظبي صباح أمس، ياسوهيسا ناكو نائب وزير المالية للشؤون الدولية، وكوتورو سوزوكي، القائم بأعمال السفارة اليابانية لدى الدولة، وريو إيشي، رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة، بحضور أحمد الخييلي مدير مكتب رئيس الهيئة، وسعود العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية.

وأكد الكعبي أن اليابان تمثل شريكاً تجارياً استراتيجياً للدولة في ظل علاقات التعاون والشراكة التي تربط بين البلدين على مدار التاريخ، مشيراً إلى أن تجربة اليابان في تطوير العمل الجمركي وإدارة المخاطر الجمركية تعد من أهم التجارب على مستوى العالم، ومن ثم فمن الأهمية بمكان تبادل الخبرات وأفضل الممارسات معها، بما يعزز كفاءة قطاع الجمارك في البلدين. وأظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 281.6 مليار درهم خلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2017.