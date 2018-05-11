طرح «الإمارات للألمنيوم» للاكتتاب في النصف الثاني

توقع خلدون المبارك الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار أن تطرح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أسهمها للاكتتاب العام في النصف الثاني من العام الحالي أو أوائل العام المقبل.

وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: عملية الاندماج بين «مبادلة» ومجلس أبوظبي للاستثمار في شهر مارس، خلقت كياناً يمتلك أصولاً تزيد على 250 مليار دولار، كاف للانضمام إلى ناد حصري لصناديق الثروة السيادية، ويمكنه المنافسة عالمياً مع الأسهم الخاصة على أكبر عمليات الاستحواذ»، مضيفاً: «بهذا الحجم لدينا القدرة على متابعة تدفق الصفقات في جميع أنحاء العالم». وهذا يتيح لنا الحصول على محفظة أكبر وأكثر تنوعاً، من الناحيتين الجغرافية والقطاعية على حد سواء، ويعطينا صورة أفضل للاستثمار.

واستعانت «مبادلة» ببنوك لإدارة عملية بيع حصص لشركة «سيبسا»، وهي شركة طاقة إسبانية، والتي «من المأمول أن تحدث» هذا العام».

وقال المبارك: إن صندوق مبادلة يدرس أيضاً بيع حصة أغلبية في إي. أم. آي ميوزيك للنشر التي تملك حقوق نحو 2.1 مليون أغنية وتجري محادثات مع شركة سوني وشركائها الآخرين في هذا الاستثمار. ولم يحدد مبادلة كيفية المضي قدماً في «صفقة محتملة»، على حد قوله.