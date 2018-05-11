أدنوك نقلة نوعية في التكرير والبتروكيماويات

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تخطو شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بداية الأسبوع المقبل خطوات قوية للأمام لتنفيذ استراتيجيتها الجديدة في مجال التكرير والبتروكيماويات، حيث تعقد ملتقى أدنوك للاستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي يستعرض خريطة طريق استراتيجية الشركة، ويكشف عن عدد من المشاريع الاستراتيجية و فرص الشراكة والاستثمار المتاحة أمام الشركاء.

وتعد شركة «أدنوك» هي إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في قطاع الطاقة في العالم، وتعتبر الشركة مزوداً عالمياً موثوقاً ومعتمداً للطاقة، وتبيع منتجاتها من النفط الخام والغاز والمنتجات البتروكيماوية لعشرات الدول في قارات العالم.

وتمتد عمليات أدنوك التشغيلية لتشمل سلسلة القيمة الهيدروكربونية بأكملها، حيث تتنوع عملياتها التشغيلية لتشمل الاستكشاف والإنتاج والتخزين والتكرير والتوزيع وصولاً إلى تطوير مجموعة واسعة من المنتجات البتروكيماوية. وشّكلت «أدنوك» العامل الرئيسي المحفز للنمو في أبوظبي، وتواصل اليوم دورها في البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة لتعزيز قيمة مواردها.

47

عاماً، عمر شركة بترول أبوظبي الوطنية حيث تأسست عام 1971

12

تحتل شركة أدنوك المرتبة 12 بين أكبر منتجي النفط في العالم،

3

تنتج أدنوك ثلاثة ملايين برميل من النفط يومياً

151

تمتلك 151 ناقلة توصيل نفط عملاقة

4

تمتلك أدنوك رابع أكبر مصفاة للتكرير في العالم وأكبر مصفاة في الشرق الأوسط في موقع واحد

922

برميلاً من النفط المكرر يومياً

837

برميلاً من النفط المعالج يومياً

تخفيض تكاليف التكرير بنسبة 15%

تستهدف أدنوك زيادة إنتاجها من الجازولين إلى 10.2 مليون طن سنوياً بحلول عام 2022

11.4

مليون طن إنتاج أدنوك من الجازولين والمواد العطرية 2025

ملتقى أدنوك للاستثمار (13-14 مايو)

40

رئيساً تنفيذياً لكبريات شركات النفط والغاز والبتروكيماويات العالمية

700

من قادة الأعمال والمتخصصين وصناع القرار

4000

مسؤول وخبير