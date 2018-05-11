26 مقترحاً لتحفيز ودعم الأعمال نتاج «خلوة ابتكارية» لقيادة اقتصادية رأس الخيمة

نظم فريق الابتكار في اقتصادية رأس الخيمة «خلوة ابتكارية» لفريق القيادة، بحضور الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس الدائرة والمدير العام ومديري الإدارات وأعضاء فريق الابتكار، للخروج بحزمة من المحفزات لمجتمع الأعمال تدعم رؤية الإمارة المستقبلية وتوجهات الحكومة نحو تبني مبادرات ابتكارية ذات طابع استشرافي.

وأسفرت الخلوة عن تقديم 26 مقترحاً لتحفيز قطاعات الأعمال ودعهما، وتم تحويلها للإدارات المعنية لدراستها وتقييمها على أن يبدأ تنفيذ جزء من خلال الأسابيع المقبلة.

وجرت مناقشة القوانين والتشريعات الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وانعكاسها على الوضع الاقتصادي والاستثماري، والمبادرات التي من شأنها تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة لمتعامليها على اختلاف فئاتهم، وسبل التنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص لجذب المستثمرين.