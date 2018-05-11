«دبي الحرة» تفوز بجائزة أفضل سوق لتجزئة السفر في المنطقة

فازت سوق دبي الحرة بجائزة «أفضل سوق حرة لتجزئة السفر في الشرق الأوسط للعام»، وذلك للمرة الثامنة عشرة على التوالي خلال حفل توزيع جوائز مجلة أخبار الأسواق الحرة الدولية للتميز في قطاع تجزئة السفر لقارة آسيا، الذي أقيم في سنغافـورة مؤخراً، وذلك بالتزامن مع انعقاد معرض ومؤتمر اتحاد الأسـواق الحرة العالميـة.

تسلم الجائزة كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصبا طاهر، نائب أول الرئيس-المشتريات من كابيلا آيرلاند، محررة مجلة ديوتي فري نيوز إنترناشيونال، وآماندا فليكس، الناشرة الشريكة.

وقال ماكلوكلين: «يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم من جوائز ديوتي فري نيوز إنترناشيونال للمرة الثامنة عشرة، وذلك بكل ما تعنيه هذه الجائزة من تقدير حقيقي تكنّه هذه الصناعة للسوق الحرة، ونحن مسرورون بالتميز الدائم لسوق دبي الحرة بين أقرانها في هذا المجال، ونتطلع للاحتفاظ بالجائزة في الأعوام المقبلة، وأضم صوتي إلى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة الطيران المدني بدبي رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة، في توجيه الشكر إلى فريق عمـل السوق وإلى الذين منحوا أصواتهم لسوق دبي الحرة».