إقبال استثنائي على «التخفيضات الكبرى» في دبي

شهدت دبي انطلاق مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، وسط إقبال استثنائي وضخم من جمهور المستهلكين الذين احتشدوا في المراكز التجارية في دبي منذ الساعات الأولى للصباح واستمرت حشود المتسوقين، حيث امتلأت مواقف السيارات في مراكز تجارة التجزئة الرئيسة في دبي، فيما اضطرت إدارة المراكز من مضاعفة جهودها لتنظيم المتسوقين.

والمبادرة التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، بمشاركة أكثر من 400 علامة تجارية، وفيما يفوق عن 1,500 محل تجاري لتمنح المتسوقين فرصة الاستفادة من خصومات وتخفيضات تتراوح ما بين 25% حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية التي تشمل الأزياء، ومستحضرات التجميل، والأدوات المنزلية، ومنتجات أخرى، وذلك خلال الفترة ما بين 10 حتى 12 مايو 2018 في شتّى أنحاء المدينة. وسيحظى المتسوقون بشراء مختلف احتياجاتهم بأفضل الأسعار.

حشود المتسوقين خلال فترة المبادرة التي انطلقت أمس في دبي

وتشهد التخفيضات الكبرى إقبالاً كبيراً من العلامات التجارية على المشاركة في العروض المغرية التي تصل الحسومات فيها إلى 90% خلال عطلة نهاية الأسبوع وتستمر المبادرة حتى مساء غد السبت في مراكز التسوق والمتاجر الكبرى بدبي.

وتضم القائمة الضخمة للعلامات المشاركة في مجال الأزياء الفاخرة ألكسندر ماكوين، جورجيو أراماني، ديان فون فورستنبرغ، إيزابيل مارانت، وكارل لاغرفيلد،

ومايكل كورس، وموسكينو، وروبرتو كافالي وستيلا مكارتني وتوري بورتش. وفي قطاع الأزياء العصرية، هناك مارك & سبينسر، سي أو إس، كوست، ديزل، فوريفر 21، غيس، ليفايز، مونسون، ألدو، وتوب شوب.

وبالنسبة لعلامات المنتجات المنزلية، تضم القائمة بلومينغديلز - قسم المنزليات، كوتج شيك، هوم بوك، ڤيلروي أند بوتش، هومز آر أص، آي دي ديزاين، جاشنمال هوم، المتحدة للأثاث، بوتيري بارن، وزارا هوم.

المتسوقون في دبي مول أمس

وبين متاجر الأطفال، هناك آدامز كيدز، جوسي كوتور، محل الأطفال (بيبي شوب)، بيلد-أ-بير ووركشوب، ديزل كيدز، مركز التعلم المبكر، كيديليز، سكور كيدز، مذركير، وماماز و باباز. وفي العناية بالجمال، تشارك بلومينغديلز - قسم الجمال، هارفي نيكولز - قسم الجمال، ليال بيوتي، نيلز يارد ريميديز، ماك، كيكو ميلانو، وباث & بادي وركس.

ومن متاجر، الذهب والمجوهرات، تشارك داماس، جوهرة، صديقي وأولاده، ألدو للأكسسوارات، اكسيسورايز، ومجوهرات كورابا ومن متاجر الإلكترونيات بيتر لايف، شرف دي جي، وكارفور ولولو هايبرماركيت.

المتسوقون يفحصون مشترواتهم أمام صناديق الدفع أمس

مشاركات

وأعلنت ماجد الفطيم، مشاركتها في حملة التخفيضات الكبرى الممتدة لثلاثة أيام متتالية في أنحاء الدولة.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لإدارة العقارات - الإمارات والبحرين وعُمان، مراكز التسوق، «ماجد الفطيم العقارية»: باعتبارنا شريكاً استراتيجياً لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، نحرص دائماً على توفير أفضل تجارب التسوق في كل مراكزنا المنتشرة في دبي، ونعد بمواصلة دعم فعاليات التجزئة والتجارب الحصرية المختلفة المقررة بدبي والمشاركة الواسعة فيها.

وسيكون المتسوقون في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم»، و«سيتي سنتر الشندغة»، و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات غير مسبوقة، حيث يقدّم أكثر من 460 متجراً مشاركاً خصومات من 25 ـ 90% وتشمل متاجر الأزياء والمجوهرات والإلكترونيات والمستلزمات المنزلية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستتاح الفرصة للزوار الذين يتسوقون بمبلغ 600 درهم في «مول الإمارات»، و500 درهم في «سيتي سنتر مردف» للدخول في السحب للفوز بالجائزة الكبرى التي تبلغ 100,000 درهم.

رايب ماركت

ولأول مرة على الإطلاق، سيتم افتتاح السوق الأسبوعي «رايب ماركت» ذي الشعبية الكبيرة في فستيفال سكوير اليوم 11 مايو بمناسبة «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي فستيفال سيتي مول، ما يضيف لمسة خاصة على فعالية التسوق الضخمة.

وفي كل يوم، سيحصل أول 100 متسوّق ينفقون 1000 درهم أو أكثر في دبي فستيفال سيتي مول على تذاكر سينما مجانية، وبطاقات خصومات إضافية بنسبة 25% لإنفاقها في المتاجر والاستفادة من استرداد نقدي فوري. كل ذلك يجعل عطلة نهاية الأسبوع الجاري موعداً مثالياً للبحث عن أفضل الصفقات والعروض.

كما يشارك هايبر ماركت كارفور في هذه المبادرة المميزة، حيث سيوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90 % في كل من «مول الإمارات»، و«سيتي سنتر ديرة»، و«سيتي سنتر مردف»، و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء».

متسوقات يحملن مختاراتهن من البضائع في سيتي سنتر

جوائز

وتقدم مراكز التسوق في دبي للمتسوقين فرصة الفوز بجوائز استثنائية، من ضمنها سيارات وقسائم تسوق وجوائز نقدية كونها جزءاً من عروض «تسوّق واربح» ، ضمن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى».

وسيقدّم ابن بطوطة مول سيارة BMW جديدة من السلسلة 3 لأحد المتسوقين المحظوظين، الذين ينفقون 200 درهم أو أكثر في أيّ من متاجر المركز ويدخلون السحب على السيارة الجديدة. أما عملاء سيتي بنك فيمكنهم مضاعفة فرصهم في الفوز عند التقدم بطلب للحصول على قرض أو بطاقة ائتمان لدى فرع سيتي بنك في ابن بطوطة مول.

وهناك الكثير من الجوائز المضمونة للمتسوقين في «سيتي سنتر ديرة»، حيث يحصل كل من يتسوق بقيمة تبدأ من 500 درهم وحتى 1.500 درهم على بطاقة «هديتي» بقيمة 100 درهم أو جوائز فورية أخرى، فيما يحصل من يتسوق بقيمة 1.501 درهم أو أكثر على بطاقة «هديتي» بقيمة 300 درهم أو تذاكر فوكس سينما ما يضمن أن يغادر جميع زوار مركز سيتي سنتر ديرة بابتسامة عريضة على وجوههم.

عروض المبادرة في منطقة السحوبات في دبي مول أمس

دبي للسياحة

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي أطلقتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي «دبي للسياحة»، تعود مرة أخرى ضمن التقويم السنوي لقطاع التجزئة في دبي، حيث تقدم المحال التجارية تخفيضات وخصومات تصل حتى 90% على مجموعة واسعة من العلامات التجارية العالمية في شتّى أنحاء الإمارة.