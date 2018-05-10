بحث إطلاق رحلات للناقلات الوطنية إلى مولدوفا

كشف مشاركون في ملتقى الأعمال الإماراتي المولدوفي، عن مباحثات تجري حالياً بين البلدين، لإطلاق رحلات مباشرة للناقلات الوطنية من دبي إلى مولودفا، التي ستفتتح سفارتها اليوم في الدولة، ولفتوا إلى أن الزراعة والأغذية، تأتي في صدارة فرص التعاون الثنائي.

وخلال الملتقى الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، بالتعاون مع هيئة ترويج الاستثمار والتصدير في مولدوفا، أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، التطور الملحوظ للعلاقات بين الإمارات ومولدوفا، في ظل الرغبة المتبادلة في الارتقاء بأوجه التعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستويات أكثر تقدماً، والتي ترجمتها زيارات رفيعة المستوى بين البلدين، والتوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون النوعية، التي تعزز الحوار المشترك، وتمهد الطريق أمام العديد من الشراكات المثمرة.

منصة دورية

وأشار في تصريحات له، إلى أن أحد أبرز الخطوات التي اتخذها البلدان، هو التوقيع على اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي مطلع العام الجاري، والعمل على تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، كجزء من هذه الاتفاقية، لتكون منصة دورية للتحاور حول أنسب الفرص، وأبرز التحديات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال، وأيضاً، وضع تصور واضح للقطاعات الأبرز على خريطة التعاون المشترك، والأليات الكفيلة بتطوير أوجه التعاون بها خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن التجارة غير النفطية بين البلدين، سجلت في 2017، حوالي 8.2 ملايين دولار، وارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 33.7 % عن العام الأسبق، وهي أرقام متواضعة، ونتطلع في المرحلة المقبلة، أن تشهد تلك الأرقام مستويات متقدمة، بما يلبي الطموحات، ويعكس الإمكانات المتوفرة لدى الطرفين.

اتفاقيات

ومن جانبه، أشار المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، إلى أن الزيارة التي نظمتها وزارة الاقتصاد منذ عامين إلى مولودفا، انعكست إيجاباً على العلاقات الثنائية، وارتفاع حجم التجارة البينية، إذ بادرت مولدوفا بإلغاء تأشيرة الدخول لموطني الدولة، كما ستقوم اليوم بافتتاح سفارتها في الإمارات، مشيراً إلى أن الفترة الماضية، شهدت توقيع اتفاقية لحماية الاستثمار، واتفاقية تعاون اقتصادي، وحالياً كلتا الاتفاقيتين بصدد الحصول على موافقة مجلس الوزراء. وأوضح أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، من أبرز القطاعات الواعدة للتعاون الثنائي، متوقعاً من جانب آخر، نمو الحركة السياحية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن خطوط الطيران المولدوفية، تسير رحلتين أسبوعياً إلى دبي، كاشفاً عن وجود مباحثات حالياً مع طيران الإمارات وفلاي دبي، لدراسة فرص إطلاق إحداهما لرحلات جوية إلى مولدوفا. مشيراً إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات ومولدوفا ستعقد في شهر أكتوبر القادم.

ومن جانبه، قال ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي: «الملتقى يتزامن مع ما يشهده الاقتصاد المولدوفي من انتعاش ونمو، والذي ترافق مع توجه لخصخصة عدد من الشركات الكبرى المملوكة للدولة، والذي يفسح بدوره المجال أمام المستثمرين وأصحاب رؤس الأموال لدخول واحدة من أهم أسواق دول شرق أوروبا، والاستفادة من الكثير من الفرص التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مثل الخدمات اللوجستية والسياحة، والتي تعد مهمة، مجالات يمكن لنا أن نشارك خبراتنا وأفضل تجاربنا، وتعزيز التعاون الاقتصادي من خلالها».

إمكانات كبيرة

وبدوره، أكد جيريل غابوريسي وزير الاقتصاد والبنية التحتية في مولدوفا، أهمية تعزيز الربط الجوي مع الناقلات الوطنية الإماراتية لتسيير رحلات عبر وإلى مولدوفا، التي تتبنى سياسة الأجواء المفتوحة. ولفت إلى أن بلاده تتمتع بإمكانات كبيرة في المجال الزراعي، مشيراً إلى الآفاق الواعدة لتعزيز التبادل التجاري في المنتجات الزراعية والغذائية مع الإمارات، وسائر دول المنطقة، ولفت إلى أن بلاده تتبنى سياسة الانفتاح على العالم، ما يحفز نمو الاستثمارات والتجارة البينية وحركة السياحة. وأشار إلى أن مولودفا طورت بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي، بهدف استقطاب الشركات والمستثمرين الأجانب من مختلف دول العالم، ومن ضمنها الإمارات.