صفقات ضخمة في ختام معرض دبي للمطارات

اختتمت في دبي أمس أعمال الدورة الـ 18 لمعرض المطارات مع قيام عدد من المشاركين في المعرض بصفقات ضخمة بملايين الدولارات.

وكانت الدورة الثامنة عشرة من معرض المطارات قد استضافت بنجاح ما يزيد على 350 عارضاً من 60 بلداً، علاوة على استضافة العدد الأكبر لتاريخه من الأجنحة الدولية التي تمثل أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، إضافة إلى حضور ما يزيد على 7,500 زائر.

وشهد معرض هذا العام أكبر عدد على الإطلاق من المشترين، وذلك مع 190 مشترياً من 34 بلداً، حيث مثل هؤلاء 75 مطاراً، ومزود خدمات أرضية، وسلك شرطة، وإدارة جوازات، ومزود مراقبة الحركة الجوية، وهيئة طيران.

وشهد المعرض المتخصص الأضخم في العالم لأعمال صناعة المطارات العدد الأكبر من العارضين، والمشترين المستضافين والمشاركين، وذلك منذ تدشينه من قبل سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.

شهادة

وقال محمد عبد الله أهلي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية: «إن جودة المشاركة العالمية، والعدد المتزايد من العارضين، لهما شهادة على أهمية دبي المتنامية كمركز عالمي لصناعة الطيران المدني».

وقد تم منح دبي هذا التفويض في الاجتماع الخامس عشر لمجلس إدارة ايكاو الذي عقد في هونغ كونغ الأسبوع الماضي، وحضره المهندس مروان محمد سينجل.

وتضمن المعرض أهم الصفقات التي تم التوصل إليها منها توقيع شركة مطارات الدمام لاتفاقيات استراتيجية مع مؤسستي فاندرلاند وسيركو الشرق الأوسط.

وقال فريد البستكي، مدير «اينوك للطيران»: «إن المبادرات مثل «الجمعية العامة للنساء في مجال الطيران» هي منابر عظيمة لإبراز إنجازات المرأة في المجتمع وهي تتماشى مع رؤية حكومتنا الرشيدة وجهود اينوك التي تضع الاستثمار في تطور المرأة وتمكينها في العمل ضمن رأس أولوياتها.

وأضاف: إن الطيران هو المحرك الرئيسي للنمو الاجتماعي والاقتصادي للأمة ونشجع جميع أصحاب المصلحة في هذا القطاع على دعم النساء والتعامل معهم. إن قطاع الطيران قطاع ديناميكي يتطلب مهنيين مؤهلين، ويجب تشجيع النساء على تولي الوظائف داخل هذه الصناعة التي تدعم النمو الاقتصادي.

كما أطلقت هانيويل الرائدة عالمياً في مجال المطارات المرتبطة مجموعة برمجية ذكية جديدة «هانيويل نافيتاس» التي ستساعد على تعزيز أمن وكفاءة عمليات القســم الجــوي فـي المطـارات.

ومنح مطار الشارقة الدولي شركة فريكوينتس وشريكها الإماراتي مجموعة بيانات الهندسية عقداً لتحديث البنية التحتية للاتصالات الصوتية في المطار، واستبدال نظام شميد تيليكوم الموجود حالياً.

وقال سامح جعفر، مدير أمن المطارات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة روكويل كولينز، إن الشركة تجري مباحثات مع شركة طيران الجزيرة بصدد متطلباتها الجديدة لإنشاء محطة مخصصة لها.

وأضاف: كانت مشاركتنا في المعرض مجزية للغاية حيث كان بإمكاننا الحصول على استفسارات جيدة من اللاعبين الرئيسيين في السوق.

كفاءة

وقال تود دونوفان، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية، إدارة الحركة الجوية، النظام الأرضي والجوي في مجموعة تاليس: كان المعرض رائعاً، إنه منتدى رائع لجهة قدرته على جمعنا معاً كشركاء أساسيين في المنطقة، من أجل أن نعقد بالكثير من الكفاءة اجتماعات مع عملائنا الحاليين والعملاء المحتملين، علاوة على تمكيننا من مناقشة ما الذي يحدث ويتحقق في الصناعة اليوم.

وقال توم سكواير، المدير بالوكالة لمؤسسة سميث ديتكشن الشرق الأوسط: لقد كان معرضاً رائعاً. عملت في هذه الصناعة منذ 11 عاماً، لكن هذا هو معرض المطارات الأول الذي أحضره هنا في دبي، وقد كان معرضاً مذهلاً، حيث استثمرت الكثير من الشركات بشكل كبير فيه، وكان التمثيل من دول المنطقة جيداً.

محتوى

قال دانيال قريشي، مدير معرض المجموعة في ريد للمعارض في الشرق الأوسط الذي ينظم المعرض التجاري، شعرت هذا العام وكأنه معرض صناعي حقيقي.

وقد أكملت الفعاليات المخصصة للأمن ومراقبة الحركة الجوية عرض المطار على أكمل وجه ونحن نتطلع إلى البناء على تقديم المزيد من المحتوى المتوافق مع اتجاهات الصناعة في عام 2019.